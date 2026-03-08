El consumo en Mar del Plata no repuntó en febrero: las ventas cayeron un 4% y el sector se declara en alerta

La temporada de verano 2026 ha dejado un sabor amargo para el sector comercial de Mar del Plata. Según un informe contundente elaborado por el Departamento de Estudios Sociales y Económicos (DESE) de la Unión del Comercio, la Industria y la Producción (UCIP), las ventas minoristas registraron una caída interanual del 4% durante febrero. Este dato, confirmado por la Agencia Noticias Argentinas, no hace más que consolidar un panorama recesivo que ya se había manifestado con fuerza en el primer mes del año, cuando se detectó un retroceso del 6,4% en las operaciones comerciales.

Al comparar el desempeño de febrero frente a enero, se observa una contracción adicional del 6,1%, lo que evidencia que la tendencia negativa no ha encontrado un piso. Desde la entidad empresaria, el balance es tajante: la temporada estival 2026 resultó significativamente peor que la anterior, dejando al sector comercial en un estado de alerta permanente ante la falta de dinamismo que el feriado de carnaval, tradicionalmente un motor de consumo, no logró revertir.

"No hay plata": el diagnóstico de la calle

El presidente de la UCIP, Blas Taladrid, ha sido vocero de una realidad que los comerciantes perciben diariamente en sus mostradores. La explicación predominante detrás de este retroceso es la acentuada pérdida de poder adquisitivo que experimentan los consumidores. Taladrid señaló que, más allá de los análisis técnicos, el termómetro de la calle se reduce a frases recurrentes de los propios clientes y comerciantes, quienes coinciden en que "no hay plata" y que las familias han limitado su comportamiento de compra a lo estrictamente básico, postergando cualquier gasto que no sea esencial. Este cambio en los hábitos de consumo impacta transversalmente a diversos rubros encuestados en los centros comerciales a cielo abierto de la ciudad, tales como alimentos y bebidas, indumentaria femenina, calzado, regalería, ferretería, decoración, carteras y accesorios, lencería, mueblería, marroquinería, farmacia, perfumería, bazar, cerrajería, plomería, colchones y mallas.

Pesimismo, cautela e inversiones frenadas

La mirada de los empresarios sobre la situación actual y futura de sus negocios refleja un profundo escepticismo. Los datos obtenidos por la UCIP sobre la realidad económica de las firmas revelan que el 46% de los comerciantes asegura que su situación se mantiene igual que el año pasado, mientras que un porcentaje idéntico del 46% indica que su estado ha empeorado, dejando a apenas un 8% de los consultados con una mejora en su actividad. En cuanto a las proyecciones futuras, existe una marcada incertidumbre, ya que el 57,1% de los encuestados considera que la situación se mantendrá sin cambios dentro de un año, mientras que el 17,5% estima que el escenario podría deteriorarse aún más y solo un 25,4% se muestra optimista sobre una posible recuperación. Esta cautela se traslada a las inversiones, donde el 82,5% de los comerciantes considera que actualmente no es un buen momento para destinar capital a sus negocios, frente a un 14,3% que opina lo contrario y un 3,2% que se mantiene indeciso.

Resultados económicos y perspectivas de venta

Al evaluar los resultados económicos obtenidos durante el mes de febrero, la percepción de los comerciantes fue mayoritariamente moderada o negativa. El 50,8% calificó sus utilidades como "regulares", en tanto que un 25,4% las definió como "malas". En el extremo superior, el 22% reportó utilidades "buenas", mientras que un ínfimo 1,6% las catalogó como "pésimas". De cara al futuro inmediato, las expectativas no ofrecen un panorama de crecimiento significativo. El 55,6% de los comerciantes estima que las ventas se mantendrán sin cambios, el 31,7% proyecta una baja en el volumen de operaciones y solamente el 12,7% confía en que habrá un aumento en la demanda. Este conjunto de indicadores confirma el complejo presente que atraviesa Mar del Plata, donde la prudencia y la contención del gasto son, hoy por hoy, las protagonistas de la actividad comercial.