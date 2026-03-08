Brecha de género: el 64% de las personas con menores ingresos en Argentina son mujeres

Las brechas de género en la economía argentina se profundizaron durante el último año. Así lo revela el informe "8 de marzo en perspectiva económica", elaborado por el Centro de Economía Política Argentina (CEPA), que advierte sobre un incremento en la desocupación femenina y un retroceso en políticas públicas destinadas a reducir la desigualdad, una problemática que también atraviesa a las provincias del interior como Catamarca.

El estudio, basado en datos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) correspondientes al tercer trimestre de 2025, señala que la tasa de desempleo entre las mujeres alcanzó el 7,4%, mientras que entre los varones fue del 5,9%, lo que evidencia una persistente brecha en el acceso al empleo.

La situación resulta aún más compleja entre las mujeres jóvenes de entre 14 y 29 años, donde los niveles de desocupación prácticamente duplican el promedio general.

El informe también destaca una marcada "feminización de la pobreza" en el país. Según el relevamiento, las mujeres representan el 64,2% de las personas con menores ingresos en Argentina, concentrando así la mayor parte de los sectores más vulnerables.

En el extremo opuesto, la riqueza continúa mayoritariamente en manos masculinas: el 63% de quienes integran los sectores de mayores ingresos son varones, de acuerdo con los datos analizados por el CEPA.

La desigualdad también se refleja en el sistema tributario. Las mujeres representan el 32,8% de quienes tributan el impuesto a los Bienes Personales y el 30% de quienes pagan el Impuesto a las Ganancias, lo que evidencia su menor participación en los niveles de ingresos más altos.

Impacto del ajuste en políticas de género

Otro de los puntos señalados en el informe es el impacto del ajuste fiscal en las políticas destinadas a reducir las desigualdades.

Según el análisis del presupuesto 2026, 7,5 de cada 10 programas orientados a disminuir las brechas de género sufrieron recortes o directamente fueron eliminados.

Entre las medidas mencionadas aparece el ajuste real del 41,71% en la moratoria previsional. De acuerdo con el informe, la eliminación de esta herramienta podría provocar que 9 de cada 10 mujeres no logren acceder a una jubilación ordinaria.

A esto se suma la eliminación del programa de construcción de jardines de infantes, sin previsión de nuevas instituciones para 2026, y una caída del 23% en el crédito ejecutado de la Línea 144, destinada a la asistencia en casos de violencia de género, entre 2023 y 2025.

Reforma laboral y tareas de cuidado

El informe también advierte que la reciente reforma laboral podría profundizar las desigualdades existentes.

Entre los cambios señalados aparece la introducción del "banco de horas", un sistema que permite compensar horas extras con tiempo de descanso en lugar de remunerarlas. Según el CEPA, este mecanismo reduce la previsibilidad horaria, un factor clave para quienes deben compatibilizar el trabajo con tareas de cuidado.

El relevamiento indica además que las mujeres dedican en promedio tres horas más por día que los varones al trabajo doméstico no remunerado.

Por otra parte, la derogación de la Ley de Teletrabajo eliminó la normativa que reconocía explícitamente las tareas de cuidado dentro de la relación laboral.

Para el CEPA, este escenario consolida un modelo en el que el retiro del Estado en políticas de cuidado traslada esas responsabilidades a los hogares, lo que termina limitando la inserción de las mujeres en el mercado laboral formal.