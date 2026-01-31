ANSES aumenta 2,8% las asignaciones por Nacimiento y Adopción desde febrero de 2026

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó que las Asignaciones Familiares por Nacimiento y por Adopción tendrán un aumento del 2,8% a partir de febrero de 2026, en el marco de lo dispuesto por el Decreto 274/2024, que establece ajustes mensuales por movilidad.

La actualización se encuentra alineada con la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de diciembre, informado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), y tiene como objetivo preservar el poder adquisitivo de las familias beneficiarias frente a la suba de precios.

Quiénes pueden acceder a la Asignación por Nacimiento y Adopción

El beneficio está destinado a personas comprendidas en los siguientes grupos:

Trabajadores en relación de dependencia

Personas que cobren prestaciones a través de una Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART)

Trabajadores por temporada

Trabajadores rurales

Titulares de la Prestación por Desempleo

Beneficiarios de la Pensión Honorífica de Veteranos de Guerra

Personas que cobren o hayan cobrado la Asignación Universal por Hijo (AUH), por Hijo con Discapacidad o la Asignación por Embarazo

Requisitos para cobrar el beneficio

En el caso de la Asignación por Nacimiento, el niño o la niña debe tener entre 2 meses y 2 años de edad. Para la Asignación por Adopción, el trámite debe iniciarse dentro de ese mismo plazo, contado desde la fecha de la sentencia.

Además, quienes perciban AUH, Asignación por Hijo con Discapacidad o Asignación por Embarazo deben haber tenido derecho al cobro de alguna de estas prestaciones durante el mes del nacimiento o la adopción. En todos los casos, los ingresos personales y del grupo familiar no deben superar los topes máximos vigentes al momento del hecho o de la sentencia.

Montos vigentes en febrero de 2026

Con la actualización aplicada, los valores quedaron establecidos de la siguiente manera:

Asignación por Nacimiento: $75.246

Asignación por Adopción: $437.421

Desde ANSES explicaron que la diferencia entre ambos montos responde a la naturaleza de cada prestación. Mientras la asignación por nacimiento funciona como un apoyo económico inicial, la asignación por adopción contempla un proceso más extenso y complejo, con mayores costos administrativos, legales y de adaptación, motivo por el cual el monto es significativamente superior.