El Gobierno enfrenta el primer vencimiento del año con el FMI y avanza hacia una revisión clave para destrabar fondos

El Gobierno nacional inicia febrero con desafíos relevantes en el frente financiero, marcados por el cumplimiento del calendario de pagos con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el inicio de una revisión clave del acuerdo vigente. El escenario llega luego de un enero positivo para el Banco Central (BCRA), que logró acumular más de US$1000 millones en reservas.

Tras haber afrontado en enero el primer pago del año a los bonistas privados, el Ministerio de Economía se prepara ahora para desembolsar alrededor de US$830 millones al FMI. Si bien el vencimiento formal está fijado para el 1° de febrero, al tratarse de intereses, existe la posibilidad de postergar el pago hasta fines de mes, según las reglas del organismo.

En paralelo, durante febrero se llevará adelante la segunda revisión del acuerdo firmado en abril de 2025, por un total de US$20.000 millones. En esa instancia, el Gobierno deberá exhibir el desempeño de dos variables centrales del último tramo de 2025: el resultado fiscal y la acumulación de reservas. Si la evaluación resulta favorable, el FMI habilitaría un nuevo desembolso de US$1000 millones.

En materia fiscal, el Ejecutivo llega con números alineados a las metas acordadas. El cierre de 2025 arrojó un superávit financiero cercano al 0,2% del PBI y un superávit primario de aproximadamente 1,4% del producto, indicador clave para el Fondo. La meta establecida era de 1,3% del PBI, aunque el equipo económico había planteado la posibilidad de alcanzar hasta 1,6%.

El principal punto de tensión aparece en el frente externo. La meta de acumulación de reservas no fue cumplida y quedó US$11.085 millones por debajo de lo acordado, según estimaciones de la consultora PPI. Ante este desvío, el Gobierno deberá solicitar un waiver, es decir, un perdón formal por el incumplimiento.

La acumulación de reservas había sido uno de los reclamos centrales del FMI en los últimos meses. En ese contexto, cobra relevancia el reciente cambio de estrategia del BCRA, que permitió sumar más de US$1100 millones en enero, fortaleciendo la posición para afrontar tanto el vencimiento con el Fondo como otros compromisos con organismos internacionales durante febrero.

Este tema fue abordado por el ministro de Economía, Luis Caputo, en su último encuentro con la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, durante el Foro de Davos. Tras un intercambio informal, la titular del organismo destacó públicamente el desempeño argentino: "Elogié el sólido desempeño de la economía argentina y el progreso en la acumulación de reservas", señaló.

Cuánto debe pagarle la Argentina al FMI en 2026

De acuerdo con el cronograma oficial del organismo, durante 2026 la Argentina deberá afrontar pagos por casi US$4500 millones, distribuidos en siete vencimientos:

Febrero: US$839 millones.

Abril: US$32.465, que se sumarán a los US$812 millones de mayo.

Agosto: US$840 millones.

Septiembre: cerca de US$800 millones.

Noviembre: US$835 millones.

Diciembre: US$343 millones.