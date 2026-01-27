  • Dólar
Anses confirmó el aumento de la AUH: cuánto se cobrará en febrero en Catamarca

El organismo previsional oficializó el nuevo monto de la Asignación Universal por Hijo tras la actualización mensual por inflación. El incremento rige desde febrero de 2026 y se aplica de manera automática a los beneficiarios.

27 Enero de 2026 22.51

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) confirmó el aumento de la Asignación Universal por Hijo (AUH) que comenzará a regir en febrero de 2026, luego de que el Indec publicara el índice de inflación correspondiente a diciembre de 2025. La actualización impacta en beneficiarios de Catamarca y de todo el país.

El incremento se aplica en el marco del Decreto 274/2024, que establece ajustes mensuales para asignaciones, jubilaciones y pensiones de acuerdo con la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Quiénes cobran el aumento de la AUH

Según lo dispuesto por la Resolución 23/2026, el aumento alcanza a:

Titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH)

Beneficiarias de la Asignación por Embarazo (AUE)

Trabajadores en relación de dependencia comprendidos en la Ley 24.714

Beneficiarios del SIPA, PUAM y pensiones no contributivas

El régimen es de alcance nacional, obligatorio y el incremento se aplica de forma automática, sin necesidad de realizar trámites adicionales.

Nuevo monto de la AUH en febrero de 2026

Con la actualización correspondiente, la AUH pasará a ser de $129.096 por cada hijo menor de edad. Como ocurre habitualmente, Anses retendrá el 20% del monto mensual, que se liquida una vez presentada la Libreta AUH.

De esta manera, el pago mensual directo será de $103.276,80, mientras que $25.819,20 quedarán retenidos hasta la acreditación de escolaridad, controles de salud y vacunación.

Calendario de pagos de la AUH en febrero

El cronograma de cobro se organiza según la terminación del DNI del titular:

DNI terminado en 0: lunes 9 de febrero

DNI terminado en 1: martes 10 de febrero

DNI terminado en 2: miércoles 11 de febrero

DNI terminado en 3: jueves 12 de febrero

DNI terminado en 4: viernes 13 de febrero

DNI terminado en 5: martes 18 de febrero

DNI terminado en 6: miércoles 19 de febrero

DNI terminado en 7: jueves 20 de febrero

DNI terminado en 8: lunes 23 de febrero

DNI terminado en 9: martes 24 de febrero

Qué tener en cuenta para no perder el beneficio

Desde Anses remarcaron la importancia de mantener actualizados los datos personales, familiares y de contacto, ya que cualquier inconsistencia puede generar demoras o impedir el cobro del beneficio. También recordaron que la presentación anual de la Libreta AUH es fundamental para acceder al monto retenido.

