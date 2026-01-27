Anses confirmó el aumento de la AUH: cuánto se cobrará en febrero en Catamarca

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) confirmó el aumento de la Asignación Universal por Hijo (AUH) que comenzará a regir en febrero de 2026, luego de que el Indec publicara el índice de inflación correspondiente a diciembre de 2025. La actualización impacta en beneficiarios de Catamarca y de todo el país.

El incremento se aplica en el marco del Decreto 274/2024, que establece ajustes mensuales para asignaciones, jubilaciones y pensiones de acuerdo con la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Quiénes cobran el aumento de la AUH

Según lo dispuesto por la Resolución 23/2026, el aumento alcanza a:

Titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH)

Beneficiarias de la Asignación por Embarazo (AUE)

Trabajadores en relación de dependencia comprendidos en la Ley 24.714

Beneficiarios del SIPA, PUAM y pensiones no contributivas

El régimen es de alcance nacional, obligatorio y el incremento se aplica de forma automática, sin necesidad de realizar trámites adicionales.

Nuevo monto de la AUH en febrero de 2026

Con la actualización correspondiente, la AUH pasará a ser de $129.096 por cada hijo menor de edad. Como ocurre habitualmente, Anses retendrá el 20% del monto mensual, que se liquida una vez presentada la Libreta AUH.

De esta manera, el pago mensual directo será de $103.276,80, mientras que $25.819,20 quedarán retenidos hasta la acreditación de escolaridad, controles de salud y vacunación.

Calendario de pagos de la AUH en febrero

El cronograma de cobro se organiza según la terminación del DNI del titular:

DNI terminado en 0: lunes 9 de febrero

DNI terminado en 1: martes 10 de febrero

DNI terminado en 2: miércoles 11 de febrero

DNI terminado en 3: jueves 12 de febrero

DNI terminado en 4: viernes 13 de febrero

DNI terminado en 5: martes 18 de febrero

DNI terminado en 6: miércoles 19 de febrero

DNI terminado en 7: jueves 20 de febrero

DNI terminado en 8: lunes 23 de febrero

DNI terminado en 9: martes 24 de febrero

Qué tener en cuenta para no perder el beneficio

Desde Anses remarcaron la importancia de mantener actualizados los datos personales, familiares y de contacto, ya que cualquier inconsistencia puede generar demoras o impedir el cobro del beneficio. También recordaron que la presentación anual de la Libreta AUH es fundamental para acceder al monto retenido.