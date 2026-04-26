ANSES confirmó el calendario de pagos de mayo: cuándo cobran jubilados y pensionados

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó el calendario de pagos para jubilados y pensionados correspondiente a mayo de 2026, una información clave para los beneficiarios de todo el país, incluidos los de Catamarca.

Según el organismo, los pagos del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) comenzarán en la tercera semana de mayo debido al cronograma de feriados nacionales. Además, las liquidaciones estarán disponibles desde el lunes 11 de mayo en Mi Anses, marcando el inicio formal del cronograma de cobros.

Calendario de pagos para jubilados y pensionados con haber mínimo

11 de mayo: DNI terminados en 0

12 de mayo: DNI terminados en 1

13 de mayo: DNI terminados en 2

14 de mayo: DNI terminados en 3

15 de mayo: DNI terminados en 4

18 de mayo: DNI terminados en 5

19 de mayo: DNI terminados en 6

20 de mayo: DNI terminados en 7

21 de mayo: DNI terminados en 8 y 9

Calendario para haberes superiores al mínimo

22 de mayo: DNI terminados en 0 y 1

26 de mayo: DNI terminados en 2 y 3

27 de mayo: DNI terminados en 4 y 5

28 de mayo: DNI terminados en 6 y 7

29 de mayo: DNI terminados en 8 y 9

En paralelo al cronograma, ANSES aplicará un aumento del 3,38% por movilidad en mayo de 2026. Con esta actualización, la jubilación mínima ascenderá a $393.174,10 y, al sumarse el bono de $70.000, el total a percibir llegará a $463.174,10.

No obstante, como el refuerzo permanece congelado, el incremento real en los ingresos será del 2,85%, lo que reduce el impacto del ajuste mensual. Para quienes perciben haberes superiores a la mínima, el bono se otorgará de manera proporcional hasta completar ese monto.

Por último, el haber máximo se ubicará en $2.645.689,38. Estas actualizaciones forman parte del esquema establecido por la Resolución 349/2025, que regula el calendario y los pagos del sistema previsional durante 2026.