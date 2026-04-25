Catamarca vibra con la llegada de Airbag: Fans acampan y hacen filas para el show en el Estadio Bicentenario

La previa del recital de Airbag ya se vive con intensidad en las inmediaciones del Estadio Bicentenario, donde cientos de fanáticos comenzaron a hacer filas desde temprano para asegurarse un lugar privilegiado cuando se abran las puertas. En los alrededores del predio también se instalaron puestos de merchandising con remeras, gorras y llaveros —tanto oficiales como artesanales— mientras crece la expectativa por uno de los shows más convocantes del año en la provincia.

En paralelo, aumenta la tensión por el despliegue de seguridad que busca ordenar el ingreso del público. El operativo incluirá requisas, controles de tránsito y organización de accesos para garantizar el normal desarrollo del espectáculo.

Desde la productora Al Palo Producciones difundieron recomendaciones para asegurar una experiencia segura y organizada. Entre ellas, pidieron al público llegar con anticipación para evitar demoras, respetar la puerta de ingreso asignada según la ubicación de la entrada y prestar atención a los objetos personales. También recordaron la importancia de la hidratación, con puestos de agua habilitados durante toda la jornada. La apertura de puertas será a las 18 y el show comenzará a las 21 en punto.

Impacto económico del recital

El estadio se preparó durante días con el montaje del escenario y la técnica necesaria para recibir a miles de personas. Desde la producción destacaron el trabajo conjunto con organismos provinciales y municipales, además de la Policía y el SAME, para garantizar el operativo integral del evento.

El recital también tendrá un fuerte impacto económico. Durante el armado trabajan entre 60 y 70 personas, cifra que ascenderá a entre 400 y 500 el día del show entre seguridad privada, control de accesos y logística. El movimiento se extiende a hotelería, gastronomía, bares, comercios y vendedores ambulantes, impulsado por la llegada de público de otras provincias.

Fans acampan para llegar a la valla

La pasión de los seguidores ya se hace visible con carpas instaladas en las inmediaciones del estadio. Fans llegados desde Córdoba, Buenos Aires y La Rioja se organizan de manera espontánea, replicando la dinámica que acompaña a la banda en cada gira.

La convivencia incluye logística compartida, rotación en carpas y venta de merchandising artesanal para financiar viajes. Con la experiencia de haber seguido a la banda en otras provincias, anticipan un recital de alta intensidad que podría extenderse cerca de tres horas.

Mientras tanto, el objetivo es claro: ingresar primero, correr hacia la valla y vivir desde la primera fila el esperado regreso de Airbag a Catamarca.