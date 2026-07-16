Anses confirmó el nuevo aumento para jubilados en agosto: de cuánto será la mínima

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) aplicará en agosto un nuevo aumento destinado a jubilados y pensionados, en el marco de la actualización prevista por la fórmula de movilidad por inflación.

La medida alcanzará a todas las prestaciones previsionales y quedó definida luego de conocerse el último dato correspondiente al Índice de Precios al Consumidor (IPC), indicador que determina la actualización de los haberes. Con este ajuste, quienes perciben la jubilación mínima recibirán un incremento del 1,9%, lo que elevará el monto de la prestación a $419.817 durante el mes de agosto.

Mientras el aumento ya quedó establecido, continúa la expectativa entre los beneficiarios respecto de una definición oficial sobre el bono extraordinario destinado a quienes perciben los ingresos más bajos.

Hasta el momento, ese refuerzo económico no fue confirmado oficialmente, por lo que el monto total que recibirán los jubilados de la mínima dependerá de la decisión que adopte el Gobierno respecto de ese beneficio adicional.

La jubilación mínima en agosto

La actualización prevista para agosto modifica el valor del haber mínimo que perciben miles de jubilados. Con el incremento del 1,9%, el esquema informado establece que:

Jubilación mínima: $419.817.

Bono extraordinario: aún no fue confirmado oficialmente.

aún no fue confirmado oficialmente. Monto total a cobrar: dependerá de la decisión del Gobierno respecto del refuerzo correspondiente al mes de agosto.

De esta manera, el único importe confirmado hasta el momento corresponde al haber previsional actualizado, mientras permanece pendiente la definición sobre un eventual complemento para los sectores de menores ingresos.

Calendario de pagos confirmado

Junto con la actualización de los haberes, el Ministerio de Capital Humano publicó el calendario de pagos correspondiente a agosto, permitiendo a jubilados y pensionados conocer la fecha en la que percibirán sus haberes de acuerdo con la terminación del Documento Nacional de Identidad.

Según la información provista por BAENegocios, la liquidación de los haberes para quienes perciben la jubilación mínima comenzará el lunes 10 de agosto. A partir de esa fecha, los pagos se efectuarán de manera escalonada conforme al cronograma oficial establecido por terminación de DNI.

Fechas de cobro según terminación del DNI

El cronograma previsto para los beneficiarios de la jubilación mínima es el siguiente:

DNI terminados en 0: 10 de agosto.

10 de agosto. DNI terminados en 1: 11 de agosto.

11 de agosto. DNI terminados en 2: 12 de agosto.

12 de agosto. DNI terminados en 3: 13 de agosto.

13 de agosto. DNI terminados en 4: 14 de agosto.

14 de agosto. DNI terminados en 5: 18 de agosto.

18 de agosto. DNI terminados en 6: 19 de agosto.

19 de agosto. DNI terminados en 7: 20 de agosto.

20 de agosto. DNI terminados en 8: 21 de agosto.

21 de agosto. DNI terminados en 9: 24 de agosto.

Este cronograma permitirá que los beneficiarios consulten con anticipación el día asignado para el cobro de sus haberes durante el mes de agosto.

La expectativa por el bono extraordinario

Si bien la actualización del haber mínimo ya fue confirmada, el esquema de ingresos para quienes perciben las jubilaciones más bajas aún mantiene un punto pendiente. El bono extraordinario destinado a complementar los ingresos de ese sector todavía no fue confirmado oficialmente, por lo que continúa la expectativa respecto de una definición por parte del Gobierno.

En consecuencia, el monto final que recibirán los jubilados que cobran la prestación mínima dependerá de la decisión que se adopte sobre ese refuerzo correspondiente al mes de agosto.

Hasta tanto exista una confirmación oficial, el único valor confirmado para la jubilación mínima es el resultante de la actualización del 1,9%, equivalente a $419.817.