El consumo privado retrocedió 1,1% interanual en junio y van siete meses de caídas

El consumo privado volvió a registrar una caída en junio y extendió una tendencia que ya suma siete meses consecutivos de retrocesos en la comparación interanual. Así lo refleja el Índice de Consumo Privado (ICP-UP), elaborado por la Facultad de Negocios de la Universidad de Palermo (UP), que mostró una disminución del 1,1% respecto de junio de 2025.

El estudio señala que, pese a este descenso en la comparación con igual período del año anterior, el indicador presentó una mejora del 1,2% respecto de mayo, medida en términos desestacionalizados.

De acuerdo con el informe, el resultado mensual interrumpe una etapa caracterizada por la estabilidad de los niveles de compra observada durante los meses anteriores. Sin embargo, la comparación anual continúa reflejando una retracción sostenida del gasto de los hogares argentinos.

Siete meses consecutivos de bajas

El informe sostiene que junio representó la séptima caída interanual consecutiva del consumo privado, consolidando una tendencia que se mantuvo durante todo el primer semestre de 2026.

En ese período, la disminución acumulada alcanza el 1,7% respecto del mismo semestre de 2025, de acuerdo con las estimaciones del índice. Aunque el desempeño mensual mostró un leve repunte frente a mayo, el comportamiento general continúa evidenciando un menor nivel de consumo respecto del registrado un año atrás.

Los responsables del estudio señalaron que "luego de dos meses de virtual estancamiento, el índice volvió a mostrar señales de recuperación en la comparación mensual", en referencia al crecimiento del 1,2% observado durante junio.

Cómo se elabora el Índice de Consumo Privado

El Índice de Consumo Privado (ICP-UP) constituye un monitor mensual destinado a anticipar las cifras oficiales correspondientes al gasto de consumo final de los hogares argentinos.

Para su elaboración se utilizan indicadores de alta frecuencia que permiten seguir la evolución del consumo antes de la publicación de los datos oficiales. Según detalla el informe, el índice procesa más de 30 variables, entre las que se incluyen:

Ventas minoristas.

Patentamientos.

Recaudación tributaria.

El análisis conjunto de esos indicadores permite construir una estimación mensual sobre el comportamiento del consumo privado en el país.

Diferencias entre los distintos rubros

El informe también presenta una evaluación desagregada por categorías de consumo, donde aparecen comportamientos muy diferentes entre los distintos sectores de la economía. El rubro que registró la mayor caída fue el correspondiente a bienes semidurables, integrado por productos como indumentaria y calzado, con un descenso interanual del 3,8%.

En tanto, los bienes durables retrocedieron 1,2%, mientras que los servicios recreativos permanecieron sin variaciones respecto del mismo período del año anterior.

El único segmento que mostró un resultado positivo fue el correspondiente al consumo masivo, que registró un crecimiento interanual del 1,1%.

El comportamiento del consumo de alimentos

Dentro del rubro alimenticio, el estudio identificó diferencias importantes en el consumo de proteínas. Según el informe, "el consumo de carne porcina subió en mayo en la comparación interanual (3,9%), pero el resto mostró mayoría de bajas". Los principales datos del sector fueron los siguientes:

Carne porcina: +3,9%.

+3,9%. Carne vacuna: -13,5%.

-13,5%. Carne aviar: -8,0%.

A estos resultados se suma una disminución en las ventas de combustibles al público, que registraron una caída interanual del 2,4%.

Patentamientos con resultados dispares

El comportamiento de los bienes durables también presentó diferencias entre los distintos segmentos analizados. Mientras el patentamiento de motocicletas mostró un importante crecimiento del 42,3%, el patentamiento de automóviles registró una disminución del 13,7% durante el sexto mes del año.

Estos datos reflejan un desempeño desigual dentro de uno de los sectores considerados por el índice para medir la evolución del consumo privado.

Restaurantes, centros comerciales y supermercados

El informe también analiza el comportamiento del gasto destinado al esparcimiento y al consumo en espacios comerciales.En ese sentido, señala que "el consumo en restaurantes tradicionales de la Ciudad de Buenos Aires registró en junio su cuarta caída consecutiva, con una baja de 3,7% interanual".

La tendencia también se observó en los centros comerciales. Entre los principales resultados aparecen:

Ventas de ropa y calzado: -7,2%.

-7,2%. Ventas en supermercados: -13,8%.

Estos indicadores forman parte de las variables utilizadas para medir el comportamiento general del consumo privado.

Menor financiamiento y caída en la recaudación

El estudio concluye señalando que los indicadores generales muestran una menor disponibilidad de recursos y una reducción del financiamiento destinado al consumo.

Entre los principales datos relevados figura una disminución del 4,2% en términos reales de la recaudación del IVA durante junio. Paralelamente, también se verificó una reducción en el uso del crédito por parte de los consumidores. Los indicadores muestran:

Compras con tarjeta de crédito: -5,2%.

-5,2%. Préstamos personales: -2,2%.

De acuerdo con el informe elaborado por la Facultad de Negocios de la Universidad de Palermo, estos resultados reflejan un escenario en el que el consumo privado continúa por debajo de los niveles registrados un año atrás, aunque junio mostró una recuperación mensual respecto de mayo. No obstante, la caída interanual del 1,1%, el acumulado negativo del 1,7% durante el primer semestre y las diferencias observadas entre los distintos rubros consolidan una tendencia de retracción que ya suma siete meses consecutivos.