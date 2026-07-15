Tras el dato de inflación, el dólar oficial frenó su caída y volvió a subir

El dólar oficial registró una suba luego de haber acumulado tres ruedas consecutivas de descenso. En el segmento mayorista, la divisa se ubicó en $1.474, avanzando desde el que había sido su menor valor desde el 23 de junio.

Este movimiento marcó un cambio respecto de la tendencia inmediata previa y se produjo en un contexto en el que el mercado ajustó sus expectativas luego de conocerse un dato económico relevante. La recuperación del tipo de cambio mayorista llegó después de varias jornadas de retroceso y reflejó una nueva dinámica en la operatoria cambiaria.

La inflación de junio impulsó una recalibración del mercado

Uno de los factores destacados de la jornada fue la reacción del mercado tras la publicación del dato de inflación de junio, que se ubicó en 1,9 por ciento.

A partir de esa información, el mercado recalibró las bandas cambiarias, generando un nuevo escenario para la evolución de las cotizaciones. La difusión del índice de inflación se convirtió así en un elemento central dentro de la jornada, influyendo sobre las expectativas y sobre el comportamiento del mercado cambiario.

Las cotizaciones en los distintos segmentos

La evolución del dólar mostró diferencias según el mercado considerado, con movimientos tanto al alza como a la baja.

Entre las principales referencias de la jornada se destacaron:

Dólar mayorista: $1.474.

Dólar minorista en el Banco Nación: $1.495 para la venta.

Promedio de entidades informado por el BCRA: $1.496,44.

Dólar MEP: $1.513,39.

Contado con Liquidación (CCL): $1.561,35.

Dólar blue: $1.530.

Este comportamiento evidenció un mercado en el que las distintas cotizaciones evolucionaron de manera dispar. Mientras el MEP mostró un avance, el CCL registró una baja y el dólar blue continuó ubicándose por encima de la cotización oficial.

La intervención compradora del Banco Central y el fortalecimiento de las reservas

El descenso previo del tipo de cambio coincidió con una nueva intervención compradora del Banco Central, que continuó fortaleciendo sus reservas internacionales mediante la adquisición de divisas.

Durante julio, la autoridad monetaria ya incorporó US$ 570 millones, consolidando un proceso de compras que tuvo uno de sus momentos más relevantes el lunes, cuando sumó US$ 280 millones. Esa operación fue señalada como una de las compras diarias más importantes del año.

Las adquisiciones realizadas por el Banco Central también muestran un volumen significativo en el acumulado anual. En lo que va de 2026, las compras de divisas superan los US$ 11.700 millones, reflejando la continuidad de la estrategia de fortalecimiento de las reservas internacionales.

La baja previa también se reflejó en el mercado minorista

Antes del repunte observado en la cotización oficial, la baja del tipo de cambio también tuvo su correlato en el mercado minorista.

En el Banco Nación, el dólar cerró en $1.495 para la venta, lo que representó una disminución de diez pesos respecto de la jornada anterior.

Por su parte, de acuerdo con el promedio informado por el Banco Central, la cotización minorista finalizó en $1.500,76, mostrando la referencia promedio de las entidades financieras.

Estos valores reflejaron el comportamiento del segmento minorista durante la jornada, acompañando el movimiento observado previamente en el mercado cambiario.

El comportamiento del dólar blue

El mercado informal también registró variaciones durante la jornada.

El dólar blue cayó $5 y cerró en $1.520, consolidando una baja acumulada de 0,7% en lo que va del año.

Este desempeño se sumó a las variaciones registradas en el resto de los segmentos del mercado cambiario, donde las distintas cotizaciones mostraron trayectorias diferentes según el tipo de operación.

Una jornada con movimientos diferenciados en el mercado cambiario

La rueda estuvo caracterizada por una combinación de factores que incidieron sobre las distintas cotizaciones del dólar. El repunte del dólar oficial mayorista hasta los $1.474, luego de tres jornadas consecutivas de descenso, coincidió con un mercado que recalibró las bandas cambiarias tras conocerse que la inflación de junio fue del 1,9 por ciento.

Al mismo tiempo, la continuidad de las compras de divisas por parte del Banco Central, que ya acumulan US$ 570 millones en julio y más de US$ 11.700 millones en lo que va de 2026, acompañó un proceso de fortalecimiento de las reservas internacionales.

En paralelo, las cotizaciones minoristas, financieras y del mercado informal mostraron comportamientos diferenciados. Mientras el Banco Nación ofreció el dólar a $1.495 y el promedio de entidades se ubicó en $1.496,44, el MEP avanzó hasta $1.513,39, el CCL descendió a $1.561,35 y el blue se ubicó en $1.530, aunque también se informó que cerró la jornada en $1.520, tras retroceder $5 y acumular una baja de 0,7% en el año.