ANSES: quiénes cobran este martes 20 de enero según el cronograma de pagos

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) dio a conocer el cronograma de pagos previsto para este martes 20 de enero, que incluye jubilaciones y pensiones, Asignación Universal por Hijo (AUH), Asignación por Embarazo (AUE), prestaciones del sistema SUAF y otras asignaciones.
A continuación, el detalle de quiénes perciben sus haberes en la jornada de hoy, según la terminación del DNI.
Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo
Cobran este martes los beneficiarios con documentos terminados en 7.
Asignación Universal por Hijo (AUH) y Tarjeta Alimentar
Perciben el pago quienes tienen documentos finalizados en 7.
Asignaciones Familiares SUAF
Cobran hoy los titulares con documentos terminados en 7.
Asignación por Embarazo (AUE)
Corresponde el pago a beneficiarias con documentos terminados en 6.
Asignación por Prenatal y Asignación por Maternidad
Cobran las personas con documentos finalizados en 8 y 9.
Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas (PNC)
Todas las terminaciones de documento cobran hasta el 12 de febrero.
Asignaciones de Pago Único
Incluye matrimonio, nacimiento y adopción. El pago se realiza para todas las terminaciones de documento hasta el 12 de febrero.
Desde el organismo recordaron que los haberes se acreditan en las cuentas habituales y que el cronograma rige para beneficiarios de Catamarca y el resto del país.