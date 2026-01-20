ANSES: quiénes cobran este martes 20 de enero según el cronograma de pagos

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) dio a conocer el cronograma de pagos previsto para este martes 20 de enero, que incluye jubilaciones y pensiones, Asignación Universal por Hijo (AUH), Asignación por Embarazo (AUE), prestaciones del sistema SUAF y otras asignaciones.

A continuación, el detalle de quiénes perciben sus haberes en la jornada de hoy, según la terminación del DNI.

Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo

Cobran este martes los beneficiarios con documentos terminados en 7.

Asignación Universal por Hijo (AUH) y Tarjeta Alimentar

Perciben el pago quienes tienen documentos finalizados en 7.

Asignaciones Familiares SUAF

Cobran hoy los titulares con documentos terminados en 7.

Asignación por Embarazo (AUE)

Corresponde el pago a beneficiarias con documentos terminados en 6.

Asignación por Prenatal y Asignación por Maternidad

Cobran las personas con documentos finalizados en 8 y 9.

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas (PNC)

Todas las terminaciones de documento cobran hasta el 12 de febrero.

Asignaciones de Pago Único

Incluye matrimonio, nacimiento y adopción. El pago se realiza para todas las terminaciones de documento hasta el 12 de febrero.

Desde el organismo recordaron que los haberes se acreditan en las cuentas habituales y que el cronograma rige para beneficiarios de Catamarca y el resto del país.