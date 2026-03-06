Llenar el changuito cuesta hasta $115.000: Catamarca, una de las provincias donde más aumentó

Durante el mes de febrero, las familias argentinas necesitaron casi $950.000 para llenar el changuito del supermercado, aunque el monto final varió de forma considerable según la provincia. La diferencia entre los lugares más caros y más baratos del país supera los $115.000, de acuerdo con un informe privado que analizó el costo de una compra mensual de alimentos y bebidas.

El relevamiento fue elaborado por la consultora Analytica, que publicó su estudio bajo el título "Changuito Federal". El informe refleja el costo de una canasta para una familia compuesta por dos adultos y dos menores, tomando como referencia precios de los principales supermercados online del país.

El estudio concluyó que la canasta aumentó en promedio entre 2,6% y 1,2% en las distintas provincias, evidenciando incrementos dispares según la región.

Entre las jurisdicciones con mayores subas se encuentra Catamarca, donde el costo del changuito registró un incremento del 2,4%, ubicándose entre las provincias con mayor variación mensual.

Subas desiguales en todo el país

El informe muestra que el aumento del costo de los alimentos no fue uniforme a nivel nacional, sino que presentó variaciones significativas según la provincia.

Las mayores subas del changuito durante febrero se registraron en Formosa: +2,6%; Catamarca: +2,4% y La Pampa: +2,3%.

El análisis realizado por Analytica se basó en una metodología comparativa que mantiene la misma marca y el mismo tamaño de empaque en todos los productos, con el objetivo de garantizar que la comparación entre provincias sea precisa.

De esta manera, el informe busca reflejar una compra mensual típica de clase media, considerando exclusivamente productos disponibles en supermercados online y replicando la misma canasta en cada punto del país.

La Patagonia continúa siendo la región más cara

Como ya había ocurrido en relevamientos anteriores, la región patagónica volvió a encabezar el ranking de los changuitos más costosos del país.

Las provincias con mayor costo total de la canasta fueron:

Santa Cruz: $944.603

Chubut: $925.409

Tierra del Fuego: $918.569

Neuquén: $889.937

Río Negro: $873.917

Estos valores ubican al sur del país como la región con el mayor costo para una compra mensual de alimentos y bebidas, consolidando una tendencia que se repite en distintos informes de precios.

Las provincias con changuitos más baratos

En el extremo opuesto del ranking aparecen las jurisdicciones con los costos más bajos para completar la misma canasta de productos.

Los lugares más económicos del país fueron: Misiones: $828.807, Chaco: $832.188, La Rioja: $832.865 y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: $833.670.

La distancia entre los valores más altos y los más bajos expone diferencias superiores a los $115.000 en el costo de llenar el changuito, incluso cuando se trata exactamente de los mismos productos.

El poder adquisitivo cambia según la región

A pesar de que algunas provincias presentan precios más bajos en alimentos, el informe advierte que esto no implica necesariamente un mayor poder adquisitivo para los hogares.

El estudio destaca que el esfuerzo económico que deben realizar las familias varía de acuerdo con el nivel salarial de cada región.

Por ejemplo:

En el NEA, el costo de la canasta representa el 29,1% del ingreso correspondiente a dos salarios promedio.

En la Patagonia, pese a tener los precios más altos, el changuito equivale al 15,6% de ese mismo ingreso.

Esto ocurre porque los salarios promedio en las provincias patagónicas suelen ser más elevados, lo que reduce el impacto relativo del costo de los alimentos.

El informe remarca particularmente el caso de Santa Cruz, que posee la canasta más costosa del país, pero al mismo tiempo el segundo salario promedio más alto del sector privado registrado, solo por detrás de Neuquén.

Los productos que más aumentaron

El relevamiento también analizó la evolución de los precios de distintos productos que integran la canasta. Entre los alimentos que registraron mayores aumentos durante el período analizado, se destacan:

Aceite de girasol

Subas entre 2% y 4% en casi todas las provincias.

Incrementos más altos en:

San Luis: 5,1%

Formosa: 6,2%

Jujuy: 6,3%

Misiones: 7,5%

Yogur bebible

Aumentos entre 3% y 6% en la mayoría de las provincias.

Subas más pronunciadas en:

Santa Cruz: 9,3%

Tierra del Fuego: 15%

Galletitas de agua

Incrementos generalizados entre 3% y 6%.

Excepción:

Santa Cruz: 8%

Huevos

La docena registró subas superiores al 4% en casi todas las provincias.

En las provincias del norte, los aumentos superaron el 10%, mientras que en la Patagonia fueron más moderados.

Productos con bajas o subas moderadas

El informe también identificó algunos productos con variaciones más moderadas o incluso bajas de precio.

Entre ellos:

Sal fina: registró una baja en su precio.

Suprema de pollo empaquetada: se mantuvo invariable o con leves aumentos en la mayoría de las provincias.

Las excepciones donde se registraron incrementos fueron:

Mendoza: 1,3%

San Luis: 1,2%

La Rioja: 1%

Jujuy: 1,6%

En conjunto, el informe "Changuito Federal" expone las marcadas diferencias regionales en el costo de los alimentos en Argentina, un fenómeno que impacta directamente en el presupuesto de los hogares y que muestra cómo el precio de una misma canasta puede variar más de $115.000 según el lugar del país donde se realice la compra.