Anses automatiza el pago total de la AUH para niños de hasta 4 años: ¿Cómo acceder?

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) aprobó nuevos procedimientos operativos que permitirán automatizar el pago total de la Asignación Universal por Hijo (AUH) para niñas y niños de hasta 4 años, incorporando al pago mensual el 20% que hasta ahora permanecía retenido.

Con esta decisión, el organismo avanzará en un esquema que permitirá abonar de manera automática y mensual el 100% del beneficio, es decir:

El 80% que se paga habitualmente cada mes.

El 20% que se retiene hasta acreditar los controles correspondientes.

El nuevo mecanismo se aplicará en base a los datos sanitarios que envía el Ministerio de Salud, lo que permitirá verificar el cumplimiento de las condicionalidades vinculadas a la salud sin necesidad de realizar trámites adicionales en la mayoría de los casos.

La resolución publicada en el Boletín Oficial

La medida fue establecida a través de la Resolución 56/2026, publicada en el Boletín Oficial. El texto normativo establece los procedimientos administrativos y técnicos que habilitan el pago automático del monto retenido de la AUH para los beneficiarios comprendidos en este nuevo esquema.

La decisión se enmarca en una política de intercambio electrónico de información entre organismos del Estado, que busca simplificar los procesos administrativos vinculados a la acreditación de controles sanitarios obligatorios.

De acuerdo con lo dispuesto en la resolución, el organismo previsional utilizará información digital proveniente del sistema sanitario para verificar controles de salud de los niños y esquemas de vacunación correspondientes.

Estos datos serán remitidos por el Ministerio de Salud, lo que permitirá validar automáticamente el cumplimiento de los requisitos asociados al beneficio.

El convenio entre ANSES y el Ministerio de Salud

El funcionamiento del nuevo sistema se sustenta en un convenio específico entre ANSES y la cartera sanitaria, mediante el cual se implementa un intercambio electrónico de información sanitaria.

Este mecanismo permitirá que los datos relacionados con controles médicos y vacunación se integren directamente a los sistemas administrativos del organismo previsional.

De esta manera, cuando los registros indiquen que los niños beneficiarios cumplen con los controles establecidos, ANSES podrá liberar de manera automática el 20% retenido de la AUH, sumándolo al pago mensual habitual.

La implementación del sistema se encuentra alineada con lo dispuesto por la Resolución 1170/2025 de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, normativa que estableció el marco para este tipo de intercambios de información entre organismos públicos.

Qué ocurre si no se registran los datos sanitarios

Si bien el nuevo esquema busca automatizar el proceso de acreditación de las condicionalidades, el sistema contempla situaciones en las que los datos sanitarios no estén disponibles o existan reclamos por parte de los titulares del beneficio.

En esos casos, se mantendrá vigente el mecanismo tradicional de acreditación mediante la presentación de documentación. Las personas titulares podrán continuar utilizando la Libreta Nacional de Seguridad Social, Salud y Educación para demostrar el cumplimiento de los requisitos exigidos para percibir la totalidad de la asignación.

Este documento seguirá siendo válido para acreditar:

Controles de salud de los niños.

Cumplimiento del calendario de vacunación.

Condicionalidades asociadas al beneficio.

De esta forma, el sistema combina un modelo automatizado basado en intercambio de datos digitales con la posibilidad de presentación manual de documentación, en aquellos casos en los que la información no esté disponible en los registros electrónicos.

Desde cuándo se aplicará la nueva modalidad

La resolución establece que el nuevo mecanismo se implementará a partir de las asignaciones que se paguen desde el 1 de marzo de 2026.

Esto significa que, desde esa fecha, los beneficiarios de la AUH con hijos de hasta 4 años podrán percibir el total del beneficio mensual cuando los sistemas registren el cumplimiento de los controles sanitarios correspondientes.

La medida fue dispuesta por el director ejecutivo de ANSES, Fernando Omar Bearzi, quien firmó la resolución que formaliza el nuevo procedimiento.

Con este cambio operativo, el organismo incorpora un sistema de verificación digital de condicionalidades, basado en el intercambio de información con el sistema sanitario, con el objetivo de facilitar el acceso al cobro completo de la prestación sin necesidad de trámites presenciales en la mayoría de los casos.