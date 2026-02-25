ARCAT y la Cámara Minera avanzan sobre la política tributaria y el desarrollo sostenible

La Agencia de Recaudación Catamarca (ARCAT) y la Cámara Minera de Catamarca avanzaron este martes en la construcción de un espacio de diálogo institucional orientado a consolidar una agenda de trabajo común vinculada a la política tributaria y al desarrollo sostenible de la actividad minera en la provincia.

El encuentro reunió a autoridades del organismo recaudador provincial y a referentes del sector empresarial minero con el objetivo de abordar temas estructurales relacionados con el esquema impositivo vigente y el funcionamiento del sector en el territorio catamarqueño.

Un encuentro institucional con actores clave

La reunión fue encabezada por el Director Ejecutivo de ARCAT, Ing. Pedro Monferrán, y el presidente de la Cámara Minera de Catamarca, Abas Tanus Mafud, quienes estuvieron acompañados por directivos y representantes de empresas que desarrollan proyectos mineros en la provincia.

Por parte del sector empresario participaron:

Gerardo Romero Agüero, presidente de Lithium Energy Argentina.

Dr. Gerardo Monti, abogado de POSCO Argentina.

Dra. Verónica Herrera, representante de Río Tinto.

Dra. Sol Navarro, de Minera Cordillera.

En representación de ARCAT estuvieron también la Directora de Fiscalización, CPN Gabriela Sorasio, y la Directora Provincial de Gestión y Recaudación de Recursos Específicos, CPN Susana Varas.

La composición de la mesa de trabajo reflejó la participación de actores institucionales y empresariales con incidencia directa en la actividad minera y en la administración tributaria provincial.

Política tributaria y funcionamiento del sector

Durante la reunión, las autoridades de la Cámara Minera expresaron su interés en consolidar un espacio permanente de diálogo institucional con ARCAT. El objetivo es abordar temas vinculados al funcionamiento del sector, con especial énfasis en el esquema impositivo y la política tributaria vigente.

El planteo apunta a generar una instancia sostenida de intercambio que permita analizar aspectos operativos y normativos relacionados con la actividad minera, dentro de un marco de previsibilidad y orden administrativo.

Al finalizar el encuentro, Abas Tanus Mafud destacó la relevancia de la instancia de trabajo conjunto y afirmó: "Fue un excelente encuentro. Quedamos a disposición del diálogo, ya que es la mejor manera de construir una agenda común que contemple los temas que interesan tanto a la provincia como a las empresas mineras".

La declaración sintetiza la voluntad del sector empresario de mantener abiertos los canales institucionales para tratar cuestiones de interés compartido.

Transparencia, orden e igualdad como ejes

Por su parte, el Director Ejecutivo de ARCAT, Pedro Monferrán, explicó que uno de los ejes centrales de la reunión fue interiorizar a los representantes del sector sobre la política tributaria que impulsa el organismo.

En ese marco, detalló el trabajo articulado que ARCAT desarrolla junto a los municipios para optimizar los procesos recaudatorios y administrativos, una línea de acción orientada a fortalecer la eficiencia y la coordinación institucional.

Monferrán remarcó que el objetivo es continuar avanzando hacia un esquema:

Transparente

Ordenado

Igualitario para todos los actores involucrados

Asimismo, señaló que la meta es promover previsibilidad y fortalecer el desarrollo productivo de la provincia, integrando la política tributaria como una herramienta de acompañamiento al crecimiento económico.

Producción y finanzas públicas

El encuentro se enmarca en una estrategia más amplia de ARCAT, que continúa consolidando espacios de diálogo institucional con distintos sectores económicos. La finalidad es promover herramientas que contribuyan tanto al crecimiento de la actividad productiva como al fortalecimiento de las finanzas públicas provinciales.

La minería, como actividad con presencia de empresas nacionales e internacionales en el territorio, constituye un sector clave dentro de esta agenda de trabajo. El intercambio institucional apunta a articular criterios y procedimientos que permitan compatibilizar el desarrollo del sector con un esquema tributario claro y eficiente.

En ese sentido, la reunión entre ARCAT y la Cámara Minera marca un paso en la construcción de un canal de comunicación formalizado, orientado a abordar los desafíos impositivos y administrativos desde una perspectiva de cooperación.

Una agenda compartida

El encuentro institucional dejó planteada la intención de ambas partes de avanzar en una agenda común, basada en el diálogo permanente y en la articulación técnica entre el organismo recaudador y el sector empresario minero.

Con la participación de autoridades provinciales y representantes de empresas que desarrollan proyectos en Catamarca, la reunión consolidó un espacio de intercambio que pone en el centro la política tributaria como instrumento de ordenamiento, previsibilidad y desarrollo sostenible.

ARCAT, por su parte, reafirmó su compromiso de seguir promoviendo instancias de diálogo con los sectores productivos, en un esquema que busca conjugar eficiencia administrativa, transparencia y crecimiento económico para la provincia.