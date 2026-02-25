Servicio doméstico: suben 1,5% los salarios en febrero y marzo y se pagarán bonos de hasta $20.000

El personal de servicio doméstico recibirá en febrero un incremento salarial del 1,5%, al que se sumarán sumas fijas no remunerativas de entre $8000 y $20.000, de acuerdo con la cantidad de horas trabajadas semanalmente. En términos prácticos, el reajuste efectivo supera el porcentaje nominal informado, ya que al aumento porcentual se agregan los montos adicionales.

La medida fue comunicada por el Ministerio de Capital Humano y por la Unión Personal Auxiliar de Casas Particulares (Upacp) tras la reunión de la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares, convocada oficialmente a mediados de este mes.

Para marzo está previsto un esquema idéntico:

Otro aumento del 1,5% sobre los salarios.

Pago nuevamente de los adicionales no remunerativos según la carga horaria.

Los incrementos porcentuales y la disposición sobre los bonos quedarán formalizados con la publicación de la resolución correspondiente en el Boletín Oficial, algo que, según se informó, ocurrirá en los próximos días. Desde el Gobierno puntualizaron además que en abril habrá un nuevo encuentro para definir futuros reajustes.

Valores mínimos de febrero

En el segmento de tareas generales (quinta categoría), los valores mínimos por hora para febrero son:

Con retiro: $3298,88 aproximadamente.

Sin retiro: alrededor de $3546,66.

Estas cifras aún no fueron oficializadas y fueron calculadas según los valores vigentes hasta el mes pasado.

En el caso del salario mensual por jornada completa:

Con retiro: $404.703,97.

Sin retiro: $448.433,64.

Al sumarse el monto acordado de $20.000 como suma no remunerativa, los ingresos ascienden a:

$424.702,97 (con retiro) — una suba efectiva de 6,5%.

$468.433,64 (sin retiro) — una suba efectiva de 6%.

Las sumas adicionales que deberán pagar los empleadores serán:

$8000 si el trabajo es de menos de 12 horas semanales.

$11.500 si la carga es de entre 12 y 16 horas semanales.

$20.000 si se superan las 16 horas por semana.

Escala salarial de marzo

En marzo volverán a abonarse los adicionales y se aplicará otro incremento del 1,5%. Los valores horarios quedarán en:

$3348,37 (con retiro).

$3599,86 (sin retiro).

El salario mensual será de:

$410.773,52 (con retiro).

$455.160,14 (sin retiro).

Con el adicional de $20.000, esas cifras alcanzarán:

$430.773,52 (con retiro).

$475.160,14 (sin retiro).

Antecedentes: el esquema aplicado a fines de 2025

La modalidad de sumas no remunerativas ya se había utilizado en el aumento previo acordado a fines de 2025. En ese momento se dispusieron pagos para noviembre y diciembre de:

$6000

$9000

$14.000

(según la cantidad de horas trabajadas semanalmente).

Con los pagos de enero, esos montos fueron incorporados al salario básico. Esa dinámica se tradujo en incrementos de:

3,27% (trabajo sin retiro)

3,64% (con retiro)

En el caso de salarios mensuales por jornada completa, se incorporaron los $14.000; en los valores horarios, cifras proporcionales equivalentes a esos porcentajes.

Aportes y contribuciones: subas y nuevos valores

Con los vencimientos de este mes se aplicó un incremento de 14,29% en los montos destinados a la obra social y al sistema jubilatorio, cifras que no se modificaban desde mediados de 2025.

Es importante señalar que:

Las sumas fijas no remunerativas no impactan en la cuota de la ART.

Sí generan impacto cuando se incorporan al salario, como ocurrió en enero.

Los aportes a la obra social y jubilación se reajustan dos veces al año según el índice de inflación del Indec.

La referencia aplicada fue la variación acumulada entre julio y diciembre de 2025.

Para trabajadores con 16 horas o más semanales, los importes son:

Aporte a la obra social: $21.990,11 (igual al de monotributistas categorías A, B y C).

Contribución previsional: $1821,88.

Pago a la ART: $13.283,96 (incluye $1602 destinados al Fondo Fiduciario de Enfermedades Profesionales).

Importe total: $37.095,95.

Esto implica una variación de 8,99% respecto del mes anterior.

Para jornadas reducidas:

Menos de 12 horas semanales

Obra social: $1784,27

Jubilación: $624,67

ART: $6332,84

Total: $8741,78 (suba de 4,6%)

Entre 12 y 16 horas semanales

Obra social: $3306,32

Jubilación: $1249,06

ART: $9171,70

Total: $13.727,08 (suba de 5%)

En estos casos, si no se complementan con pagos voluntarios o no se alcanzan los montos exigidos para 16 horas o más, no se habilita el acceso a una obra social ni a una jubilación futura.

Un esquema en revisión permanente

El esquema salarial acordado para febrero y marzo combina incrementos porcentuales y sumas fijas no remunerativas, con impacto variable según la modalidad y la carga horaria. La publicación en el Boletín Oficial formalizará las cifras, mientras que en abril se prevé una nueva instancia de negociación.

En un contexto de ajustes periódicos y revisiones atadas a la inflación, el régimen del trabajo en casas particulares vuelve a mostrar una dinámica que articula aumentos salariales, bonos transitorios e incrementos en las obligaciones previsionales y de salud.