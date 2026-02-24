Mercados cruzados: suben las acciones mientras el riesgo país toca los 545 puntos

La dinámica financiera de este 2026 continúa exhibiendo una notable divergencia entre los distintos activos locales, en un escenario donde los negocios bursátiles y la operatoria cambiaria parecen transitar por caminos paralelos que no logran converger. En las últimas semanas de febrero, los activos bursátiles habían mostrado signos de debilidad condicionados por la volatilidad de las bolsas internacionales, contrastando con la fortaleza del peso, que profundizó su apreciación frente al dólar a pesar de una inflación que se viene acelerando desde mayo del año pasado y de las constantes compras de divisas por parte de la autoridad monetaria.

El panel líder y el comportamiento bursátil

En este complejo marco, las acciones argentinas lograron este martes una recuperación necesaria para ajustar las fuertes pérdidas acumuladas en el mes en curso. El índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires avanzó un 1,8%, situándose en los 2.812.413 puntos. Este incremento estuvo traccionado principalmente por el empuje de las alzas registradas en Wall Street. Dentro del panel líder, el Banco Francés encabezó las ganancias con un salto del 5,3%.

Sin embargo, este optimismo de la renta variable no se trasladó al mercado de deuda soberana. Los bonos en dólares de Argentina —Globales y Bonares— no pudieron acoplarse a la mejora y renovaron sus caídas, con un retroceso promedio del 0,6%. Este comportamiento negativo de los títulos públicos impactó directamente en el riesgo país de JP Morgan, que ascendió 12 unidades para ubicarse en los 545 puntos básicos.

Estrategia financiera: el nuevo Bonar 2027

La caída de los bonos coincidió con el anuncio de la Secretaría de Finanzas sobre la incorporación de un nuevo instrumento de deuda a partir de las próximas licitaciones quincenales. Se trata de un bono denominado en la divisa estadounidense con vencimiento en octubre de 2027, que se colocará en conjunto con los instrumentos en pesos por un monto de hasta USD 150 millones por subasta.

Según Eric Ritondale, economista jefe de Puente, esta operación se interpreta más como una herramienta para el anclaje de expectativas y la construcción de curvas de referencia que como una búsqueda de financiamiento sustancial. El denominado Bonar 2027 presenta las siguientes especificaciones técnicas:

Estructura: Bono tipo bullet, con pago de capital íntegro al vencimiento.

Bono tipo bullet, con pago de capital íntegro al vencimiento. Rendimiento: Cupón del 6% anual con pagos mensuales.

Cupón del con pagos mensuales. Mecánica: Licitación de precio bajo un programa máximo de USD 2.000 millones .

Licitación de precio bajo un programa máximo de . Ampliación: El día posterior a cada subasta se realizará una segunda ronda por hasta USD 100 millones adicionales.

Desde Wise Capital señalaron que esta estrategia busca blindar el pago de bonos soberanos sin añadir presión sobre la base monetaria ni sobre el tipo de cambio, sirviendo además para testear el mercado para emisiones con ley extranjera a tasas competitivas.

El frente político y la dinámica del dólar

En el plano doméstico, el foco del mercado permanece en el Congreso. Se descuenta que este viernes el Senado convertirá en ley la ambiciosa reforma laboral con la que el gobierno de Javier Milei busca atraer inversiones mediante una caída de costos para tomar nuevo personal. Según Portfolio Personal Inversiones, este avance legislativo funciona como un catalizador de corto plazo antes del inicio de las sesiones ordinarias.

En cuanto al mercado de cambios, la jornada marcó un rebote tras los mínimos registrados desde septiembre. El dólar mayorista cerró en $1.380,50, un alza del 0,7% que interrumpió una serie de cuatro ruedas en baja. Por su parte, el dólar al público en el Banco Nación volvió a los $1.400, mientras que el dólar blue avanzó a $1.430.

A pesar de este ajuste, el BCRA absorbió USD 48 millones en el mercado, hilvanando 35 jornadas consecutivas con saldo a favor. Con compras por USD 2.555 millones en el primer bimestre, la entidad ya sobrepasó el 25% de la meta anual. Finalmente, las reservas internacionales brutas ascendieron a USD 46.662 millones, alcanzando el stock más alto desde el 21 de octubre de 2019.