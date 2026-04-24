ARCAT prorroga el pago anual de impuestos: ¿cuál es la nueva fecha?

La Agencia de Recaudación Catamarca dispuso la prórroga del Pago Anual de los impuestos Automotor e Inmobiliario hasta el próximo 22 de mayo. La medida extiende el plazo originalmente previsto y apunta a brindar mayores facilidades a los contribuyentes para cumplir con sus obligaciones fiscales correspondientes al ejercicio 2026.

El anuncio fue realizado por el director ejecutivo del organismo, Pedro Monferrán, quien explicó que la decisión se inscribe en una política que busca reconocer el buen cumplimiento y, al mismo tiempo, fortalecer la cultura tributaria en la provincia. La prórroga permite, además, que los contribuyentes puedan acceder a las bonificaciones previstas dentro del esquema vigente.

Beneficios y objetivos de la prórroga

La extensión del plazo no solo implica un alivio en términos de tiempo, sino que también se vincula con una estrategia más amplia de ordenamiento y estímulo fiscal. Desde ARCAT se destacó que la medida busca acompañar a los contribuyentes en el cumplimiento de sus obligaciones, en un contexto donde el pago anual representa una opción relevante.

Entre los principales objetivos de la prórroga se destacan:

Brindar más tiempo para el cumplimiento de obligaciones tributarias

Facilitar el acceso a bonificaciones del ejercicio 2026

Reconocer el cumplimiento de los contribuyentes

Fortalecer la cultura tributaria en la provincia

Este enfoque pone en el centro la relación entre el Estado y los contribuyentes, con una lógica de incentivo al cumplimiento voluntario.

Reunión con la Federación Económica y agenda compartida

El anuncio se produjo en el marco de una reunión mantenida durante la semana con autoridades de la Federación Económica de Catamarca, encabezadas por su presidente, Marcelo Coll. En este encuentro se abordaron distintos aspectos vinculados a la situación económica e impositiva de la provincia.

La reunión no se limitó a la comunicación de la prórroga, sino que se constituyó como un espacio de análisis y planificación. Como resultado del diálogo, se acordó avanzar en la conformación de una mesa de trabajo conjunta y en el diseño de una agenda integral entre el sector público y el privado.

Articulación público-privada y desarrollo productivo

Durante el encuentro, se discutieron temas relacionados con el esquema tributario y su impacto en el desarrollo productivo. En ese sentido, Monferrán destacó la importancia de fortalecer el trabajo articulado entre el Estado y el sector empresarial.

"La idea es construir, junto a la Federación Económica de Catamarca, una agenda integral que contemple la cuestión impositiva, además del fortalecimiento del entramado productivo, la coordinación con los municipios y la generación de empleo", señaló el titular de ARCAT. En esa misma línea, remarcó que el objetivo es avanzar en políticas que:

Mejoren la competitividad

Promuevan la inversión

Den respuestas concretas a las necesidades de la provincia

Estas definiciones reflejan una orientación que busca integrar la política tributaria con el desarrollo económico.

Incorporación del sector empresarial

Uno de los puntos de consenso alcanzados durante la reunión fue la necesidad de incorporar la mirada del sector empresarial, en particular de las pequeñas y medianas empresas, en la definición de políticas públicas.

Monferrán subrayó que se busca nutrir la agenda con el análisis de las empresas, promoviendo un esquema de trabajo conjunto entre el Estado y el sector privado. Este enfoque apunta a generar soluciones consensuadas y adaptadas a las realidades productivas de la provincia.

Hacia un ordenamiento del sistema tributario municipal

Por su parte, Marcelo Coll destacó los resultados del diálogo y planteó uno de los ejes centrales en discusión: la organización del sistema tributario en su vínculo con los municipios. Según explicó, se está evaluando la posibilidad de avanzar en la unificación de criterios en las tasas municipales.

En este esquema, ARCAT podría desempeñar un rol como organismo ordenador, con el objetivo de evitar situaciones de doble imposición, una problemática que impacta en la actividad económica y en la carga fiscal de los contribuyentes.