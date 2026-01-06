  • Dólar
Asignaciones Familiares: cómo saber si cobro el pago extra en enero

Conocé la forma de verificar si recibís el beneficio de la Administración Nacional de la Seguridad Social este mes.

6 Enero de 2026 19.40

Para saber si en enero de 2026 te corresponde cobrar los $108.000 de la Tarjeta Alimentar a través del sistema de Asignaciones Familiares SUAF de la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES), hay que hacer una verificación simple desde el sitio oficial. El paso a paso es el siguiente:

  1. Ingresá a Mi ANSES con tu CUIL o DNI y tu clave de la seguridad social.
  2. Entrá al menú principal y elegí la opción "Consultar".
  3. El sistema indicará si sos beneficiario del pago.

Es necesario ingresar a Mi Anses para completar el trámite (Foto: Mi Anses).
Asignaciones Familiares SUAF: quiénes reciben los $108.000 extra de ANSES en enero de 2026

Durante enero, la ANSES acredita un monto de $108.062 a las familias con tres hijos que cobran la Asignación Universal por Hijo (AUH). Este importe corresponde al programa Tarjeta Alimentar y se paga dentro del esquema de Asignaciones Familiares SUAF.

Los montos varían según la cantidad de hijos a cargo:

  • Familias con un hijo: $52.250
  • Familias con dos hijos: $81.936
  • Familias con tres hijos: $108.062

Asignaciones Familiares SUAF: requisitos para cobrar la Tarjeta Alimentar ANSES en enero de 2026

El beneficio se otorga de forma automática a los siguientes grupos:

  • Personas que cobran la AUH y tienen hijos de hasta 17 años inclusive.
  • Embarazadas desde el tercer mes que perciben la Asignación por Embarazo (AUE).
  • Titulares de AUH con hijos con discapacidad, sin límite de edad.
  • Madres que cobran una Pensión No Contributiva (PNC) por tener siete hijos o más.

Hay que cumplir con estos requisitos para recibir el pago (Foto: ANSES).
Qué es la Tarjeta Alimentar ANSES

La Tarjeta Alimentar es una política impulsada por el Ministerio de Capital Humano (ex Desarrollo Social) que busca garantizar el acceso a la canasta básica alimentaria para los sectores más vulnerables. El dinero se deposita de manera directa en la misma cuenta bancaria donde se cobra la AUH o la AUE.

