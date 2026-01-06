Asignaciones Familiares: cómo saber si cobro el pago extra en enero

Para saber si en enero de 2026 te corresponde cobrar los $108.000 de la Tarjeta Alimentar a través del sistema de Asignaciones Familiares SUAF de la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES), hay que hacer una verificación simple desde el sitio oficial. El paso a paso es el siguiente:

Ingresá a Mi ANSES con tu CUIL o DNI y tu clave de la seguridad social. Entrá al menú principal y elegí la opción "Consultar". El sistema indicará si sos beneficiario del pago.

Es necesario ingresar a Mi Anses para completar el trámite (Foto: Mi Anses).

Asignaciones Familiares SUAF: quiénes reciben los $108.000 extra de ANSES en enero de 2026

Durante enero, la ANSES acredita un monto de $108.062 a las familias con tres hijos que cobran la Asignación Universal por Hijo (AUH). Este importe corresponde al programa Tarjeta Alimentar y se paga dentro del esquema de Asignaciones Familiares SUAF.

Los montos varían según la cantidad de hijos a cargo:

Familias con un hijo: $52.250

Familias con dos hijos: $81.936

Familias con tres hijos: $108.062

Asignaciones Familiares SUAF: requisitos para cobrar la Tarjeta Alimentar ANSES en enero de 2026

El beneficio se otorga de forma automática a los siguientes grupos:

Personas que cobran la AUH y tienen hijos de hasta 17 años inclusive.

y tienen inclusive. Embarazadas desde el tercer mes que perciben la Asignación por Embarazo (AUE).

desde el tercer mes que perciben la Asignación por Embarazo (AUE). Titulares de AUH con hijos con discapacidad, sin límite de edad.

con hijos con discapacidad, sin límite de edad. Madres que cobran una Pensión No Contributiva (PNC) por tener siete hijos o más.

Hay que cumplir con estos requisitos para recibir el pago (Foto: ANSES).

Qué es la Tarjeta Alimentar ANSES

La Tarjeta Alimentar es una política impulsada por el Ministerio de Capital Humano (ex Desarrollo Social) que busca garantizar el acceso a la canasta básica alimentaria para los sectores más vulnerables. El dinero se deposita de manera directa en la misma cuenta bancaria donde se cobra la AUH o la AUE.