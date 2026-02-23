El dólar oficial profundiza su tendencia bajista y alcanza su nivel más bajo en cinco meses

El mercado financiero argentino inició la última semana de febrero con movimientos significativos en el tablero de las cotizaciones. En la jornada de este lunes 23 de febrero, el tipo de cambio oficial acentuó su retroceso hasta tocar su valor más bajo desde septiembre último. Esta dinámica, que también se reflejó en las bajas observadas en el dólar blue y los tipos de cambio financieros, marca un inicio de ciclo caracterizado por una fuerte oferta de divisas y una demanda de pesos que no cede, consolidando una calma cambiaria que los analistas proyectan con optimismo hacia los próximos meses.

Factores detrás de la apreciación del peso

La cotización del dólar mayorista se negoció en torno a los $1368, un valor que se sitúa cómodamente por debajo de la banda superior de flotación establecida. Esta tendencia se trasladó de inmediato a las pizarras del Banco Nación, donde la divisa retrocedió $5 para venderse a $1390. Según la información recolectada por TN, este escenario responde a una confluencia de factores técnicos fundamentales, entre los que destaca una importante oferta derivada de la liquidación de deuda en dólares por parte de empresas privadas y la vigencia de estrategias de carry trade, mediante las cuales los inversores liquidan moneda extranjera para posicionarse en bonos en moneda local.

A este panorama se suma una demanda de pesos que se mantiene robusta y un contexto internacional donde el dólar muestra signos de debilidad global. Las perspectivas para el corto plazo son de estabilidad, dado que el mercado permanece atento a la proximidad de los meses de abril y mayo. En ese período, se espera que la entrada de divisas se refuerce con la liquidación de la cosecha gruesa por parte de los agroexportadores, lo que permitiría transitar el resto del semestre sin sobresaltos cambiarios de magnitud, según prevén los especialistas del sector.

Mientras el frente cambiario muestra signos de alivio, los activos financieros locales atraviesan una jornada de mayor volatilidad. Los bonos de la deuda argentina que operan en el exterior registraron leves bajas en el arranque de la semana, lo que empujó el riesgo país elaborado por el JP Morgan hasta los 525 puntos básicos. Este comportamiento ocurre en un clima de incertidumbre global tras el fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos contra los aranceles de Donald Trump, una decisión judicial que generó nerviosismo en Wall Street y motivó declaraciones posteriores del propio presidente norteamericano.

En el ámbito doméstico, la cautela de los inversores se tradujo en una caída del 2,3% en el índice Merval de la Bolsa local. Las acciones argentinas que cotizan en Nueva York mostraron resultados mixtos, operando en sintonía con los principales índices estadounidenses que se mantuvieron en rojo durante gran parte del lunes. El mercado permanece ahora expectante no solo a la evolución de la política comercial en Washington, sino también al desarrollo de la agenda legislativa local, que sigue siendo un factor determinante para el humor de los inversores y la evolución de los activos de riesgo en esta última etapa de febrero.