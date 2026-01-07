Asignaciones Familiares SUAF: cuándo se cobran los $108.062 extra de ANSES en enero de 2026

Durante enero de 2026, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) otorgará un refuerzo económico de hasta $108.062 para las familias que cobran la Asignación Universal por Hijo (AUH) y tienen tres o más hijos. Este monto adicional corresponde a la Tarjeta Alimentar, que forma parte del sistema de Asignaciones Familiares (SUAF).

El pago se realizará de manera escalonada, entre el viernes 9 y el jueves 22 de enero, según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI) del titular.

Asignaciones Familiares SUAF: cuándo cobro la Tarjeta Alimentar ANSES en enero de 2026

DNI terminados en 0 : viernes 9 de enero

DNI terminados en 1 : lunes 12 de enero

DNI terminados en 2 : martes 13 de enero

DNI terminados en 3 : miércoles 14 de enero

DNI terminados en 4: jueves 15 de enero

DNI terminados en 5 : viernes 16 de enero

DNI terminados en 6 : lunes 19 de enero

DNI terminados en 7 : martes 20 de enero

DNI terminados en 8 : miércoles 21 de enero

DNI terminados en 9: jueves 22 de enero

Asignaciones Familiares SUAF: quiénes acceden a la Tarjeta Alimentar ANSES en enero de 2026

Pueden cobrar la Tarjeta Alimentar los siguientes grupos:

Titulares de AUH con hijos menores de 18 años .

Personas gestantes desde el tercer mes que cobran la Asignación por Embarazo (AUE) .

Familias con hijos con discapacidad que reciben AUH, sin límite de edad .

que reciben AUH, . Madres que perciben una Pensión No Contributiva (PNC) por tener siete hijos o más.

Asignaciones Familiares SUAF: cómo saber si cobrás la Tarjeta Alimentar ANSES en enero de 2026

Para verificar si sos beneficiario, seguí estos pasos:

Ingresá a Mi ANSES con tu CUIL o DNI y tu clave de seguridad social. Seleccioná la opción "Consultar". El sistema te informará si accedés al refuerzo alimentario.

Asignaciones Familiares SUAF: ¿qué es la Tarjeta Alimentar ANSES?

La Tarjeta Alimentar es una política del Ministerio de Capital Humano que busca garantizar el acceso a una alimentación básica para las familias con hijos que integran el sistema de protección social.

El monto varía de acuerdo con la cantidad de hijos menores de edad que tenga el grupo familiar.

Cómo se cobra la Tarjeta Alimentar ANSES en enero de 2026

El dinero se deposita de forma automática en la misma cuenta bancaria y en la misma fecha en la que se paga la AUH.

Para conocer el día exacto de cobro, se puede: