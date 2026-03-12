El INDEC da a conocer la inflación de febrero: qué esperan los analistas

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) dará a conocer esta tarde el Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a febrero, un indicador clave para medir la evolución del costo de vida en el país.

Las estimaciones privadas coinciden en que el dato del segundo mes del año se ubicará en niveles similares a los registrados en enero, cuando la inflación mensual fue de 2,9%. De acuerdo con los distintos análisis difundidos por consultoras económicas, la cifra podría ubicarse entre 2,6% y 2,9%, dependiendo de la medición.

Entre los factores que explicarían la dinámica de precios durante febrero aparecen los aumentos en tarifas y alimentos, dos componentes que volvieron a ejercer presión sobre el índice general.

Desde septiembre, el IPC había mostrado una tendencia de aceleración, por lo que el dato que publique el organismo estadístico será observado con atención tanto por analistas económicos como por el propio Gobierno.

Las proyecciones del mercado

El Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) elaborado por el Banco Central mostró recientemente un ajuste al alza en las proyecciones de inflación.

Según ese informe, las previsiones para febrero cambiaron de forma significativa en el último mes. Mientras que en febrero los analistas estimaban que la inflación sería de 2,1%, la publicación difundida la semana pasada elevó la proyección hasta 2,7%. El informe también anticipa que la inflación mensual recién perforaría el piso del 2% en mayo, lo que refleja las dificultades para lograr una desaceleración más pronunciada del índice de precios en el corto plazo.

El dato que difunda el INDEC también será relevante para evaluar la dinámica reciente del indicador.

Si la inflación de febrero resulta igual o menor al 2,9% registrado en enero, el Gobierno podría interrumpir una racha de cinco meses consecutivos con inflación en alza.

En cambio, si el índice supera ese nivel, se confirmaría medio año de aceleración en el costo de vida.

La medición de la consultora C&T

Entre las estimaciones privadas, la consultora C&T registró una inflación de 2,9% en febrero para el Gran Buenos Aires, en línea con el dato oficial de enero. El informe destacó que, aunque febrero suele ser un mes con menor inflación que otros períodos del año, en esta oportunidad diversos factores se combinaron para generar un resultado diferente.

Al analizar las causas del aumento, la consultora señaló que uno de los principales impulsos provino de los ajustes en las tarifas de servicios públicos, particularmente en luz y gas.

Según el relevamiento, esos incrementos coincidieron con el comienzo del régimen de subsidios focalizados, lo que amplificó el impacto en algunos casos. Los ajustes tarifarios, junto con un aumento de 1,8% en los salarios de los encargados de edificios, se reflejaron en el rubro Vivienda, que registró un incremento cercano al 5%, el más alto desde junio de 2024.

La consultora también observó aumentos en el rubro equipamiento y mantenimiento del hogar, impulsados por:

Incrementos en los salarios del personal doméstico, que incluyeron un bono.

Subas en los productos de limpieza.

Alimentos, carne y verduras

El informe de C&T también destacó el comportamiento del rubro Alimentos y bebidas, que registró un aumento de 4,1% durante febrero. Dentro de ese segmento, algunos productos tuvieron variaciones particularmente marcadas.

Según la consultora:

La carne aumentó casi 8%, aproximadamente el doble del promedio general.

Las verduras, en cambio, bajaron casi 10% durante el mes.

El relevamiento también indicó que el rubro Transporte y comunicaciones se ubicó por encima del promedio, principalmente debido al incremento en las tarifas del transporte público.

La estimación de la consultora LCG

Por su parte, la consultora LCG proyectó un IPC cercano a 2,7%, señalando que uno de los factores determinantes continúa siendo la inercia de la inflación núcleo. Este componente del índice mide la evolución de precios excluyendo los factores estacionales y regulados, y según el análisis de la consultora sigue estableciendo un piso relativamente alto para la inflación mensual.

LCG también subrayó el impacto de los precios regulados, que durante febrero habrían duplicado su incidencia dentro del índice general.

De acuerdo con el informe, estos precios aportarían 0,7 puntos porcentuales a la inflación total como consecuencia de diversos ajustes. Entre los incrementos más relevantes mencionados por la consultora figuran:

Gas: aumento del 17% mensual, asociado a la reducción de subsidios.

Electricidad y agua: subas en torno al 4%.

Transporte, medicina prepaga y telefonía, con incrementos frecuentes.

Al mismo tiempo, el análisis de LCG indicó que los precios estacionales generaron menor presión sobre el índice general durante febrero.

El relevamiento de OJF

Otra medición fue realizada por la consultora OJF, que estimó una inflación de 2,6% durante febrero, ubicándose en el extremo inferior del rango proyectado por los analistas. Según el informe difundido por la consultora, algunos rubros lideraron las subas del mes.

Entre los principales aumentos se destacan:

Vivienda: incremento mensual de 3,5%.

Indumentaria: también con una suba de 3,5%.

Por detrás se ubicaron otros sectores relevantes dentro del índice de precios:

Salud: variación de 2,9%.

Alimentos y bebidas: aumento de 2,8%.

Un indicador clave para la evolución del costo de vida

La difusión del IPC de febrero por parte del INDEC se produce en un contexto en el que las proyecciones privadas anticipan una inflación mensual similar a la de enero, con un rango estimado entre 2,6% y 2,9%.

Los analistas coinciden en que las tarifas, los alimentos y algunos precios regulados fueron los principales factores que incidieron en la evolución del índice durante el mes.

El resultado final permitirá determinar si se interrumpe la tendencia de aceleración observada desde septiembre o si el costo de vida acumula medio año consecutivo de aumento en el ritmo inflacionario, un dato que será seguido de cerca por el mercado y por las autoridades económicas.