Débito automático: cómo dar de baja, derechos del consumidor y qué hacer si el banco no responde

En un panorama donde muchas personas sienten que dar de baja un débito automático es imposible, la abogada Elisa Cerri aclaró a Infobae que la realidad es distinta. Según explicó, tanto la Ley de Defensa del Consumidor como la resolución 3859 del Banco Central obligan al banco a anular los débitos automáticos a solicitud del cliente, sin importar en qué momento del mes se realice la gestión.

Cerri remarcó que "es muy fácil meterse en un débito automático, pero parece imposible salir". Este fenómeno se ve agravado porque, en la práctica, muchos bancos derivan al usuario hacia la empresa proveedora, una práctica que la normativa prohíbe expresamente. La especialista subrayó: el banco es el responsable de dar de baja el débito, no la empresa que presta el servicio.

Cómo realizar correctamente el trámite

El procedimiento recomendado por Cerri es claro y sistemático:

Realizar el reclamo a través del home banking: Este es el único canal que garantiza un registro oficial del pedido.

Este es el único canal que garantiza un registro oficial del pedido. Obtener el número de gestión: El sistema genera un comprobante electrónico, fundamental para futuras gestiones ante Defensa del Consumidor .

El sistema genera un comprobante electrónico, fundamental para futuras gestiones ante . No depender de llamadas telefónicas ni de gestiones presenciales: Estas vías no aseguran constancia formal de la solicitud y pueden dificultar reclamos posteriores.

Según Cerri, la fecha en que se realiza el trámite no limita la efectividad del mismo. Incluso si la solicitud ocurre a mitad de mes o tras la facturación, el banco debe frenar los débitos automáticamente a partir del momento del reclamo. En caso de cobros posteriores, el consumidor puede exigir la devolución, siempre que no haya utilizado el servicio tras solicitar la baja.

Diferencia entre cancelar el débito y dar de baja el servicio

Un error común es confundir el cese del débito automático con la cancelación del servicio. Cerri explicó que:

Dar de baja el débito automático (stop debit): Es una gestión que realiza exclusivamente el banco y solo evita futuros cobros automáticos.

Es una gestión que realiza exclusivamente el banco y solo evita futuros cobros automáticos. Cancelar el servicio: Requiere una acción formal ante la empresa proveedora. Si solo se detuvo el débito pero no se notificó la baja del servicio, la empresa puede reclamar pagos pendientes.

Para documentar la cancelación del servicio, la abogada aconseja enviar un correo electrónico o usar canales oficiales, ya que esto constituye una prueba legal suficiente.

Consideraciones especiales para contratos anuales

Cerri también abordó casos de contratos con duración anual, como los de gimnasios. Aclaró que:

No se puede cobrar por servicios no utilizados , incluso si se firmó un contrato de doce meses.

, incluso si se firmó un contrato de doce meses. Pagos adelantados: Son más difíciles de recuperar. Si se abonó todo el año por anticipado, legalmente se considera gasto efectuado, aunque el consumidor podría intentar un contracargo.

Este aspecto subraya la importancia de conocer y ejercer los derechos frente a cobros indebidos, evitando perder dinero por falta de información.

Conclusión

El marco legal argentino otorga al consumidor herramientas concretas para detener débitos automáticos sin depender de la empresa proveedora. La clave radica en:

Usar home banking para el reclamo.

Guardar el comprobante electrónico y el número de gestión.

Notificar formalmente a la empresa cuando corresponda.

Gracias a estas medidas, los usuarios pueden recuperar control sobre sus finanzas y garantizar que se respeten sus derechos, incluso ante cobros indebidos o contratos prepagos.