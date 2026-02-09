Ayuda Escolar Anual 2026: cómo cobrar el beneficio de ANSES

La Ayuda Escolar Anual es un beneficio económico que la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) otorga una vez por año a las familias con hijos en edad escolar que perciben la Asignación Universal por Hijo (AUH) o la Asignación Familiar por Hijo. Para el ciclo lectivo 2026, el monto establecido será de 85.000 pesos por cada hijo que asista a una escuela oficial y cumpla con los requisitos vigentes.

El pago se realiza habitualmente en el mes de marzo, al inicio del ciclo lectivo. Para poder acceder al beneficio, es obligatorio presentar el certificado de escolaridad de cada niño, niña o adolescente antes de la fecha límite que disponga ANSES. El trámite se realiza de manera digital, a través de la plataforma Mi ANSES, sin necesidad de concurrir de forma presencial a una oficina.

La Ayuda Escolar Anual está destinada a quienes perciben la AUH, la Asignación Familiar por Hijo o la Asignación por Hijo con Discapacidad. En cuanto a los requisitos de edad, los hijos deben tener entre 45 días y 17 años inclusive y asistir a los niveles inicial, primario o secundario.

En el caso de niños, niñas y adolescentes con discapacidad, no existe límite de edad, siempre que asistan a establecimientos de educación especial, reciban apoyo educativo particular o concurran a talleres, centros de rehabilitación u otras instituciones habilitadas.

Cómo presentar el certificado escolar en Mi ANSES

Para cobrar la Ayuda Escolar Anual 2026, el certificado de escolaridad debe presentarse siguiendo estos pasos:

Ingresar a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

Seleccionar el menú "Hijos" y luego la opción "Presentar Certificado Escolar".

Generar y descargar el formulario oficial correspondiente a cada hijo.

Imprimir el formulario y llevarlo a la institución educativa para que sea firmado y sellado.

Tomar una fotografía clara del formulario completo.

Volver a ingresar a Mi ANSES y cargar la imagen del certificado desde la misma sección.

Una vez que ANSES valida la documentación, el pago se habilita automáticamente y se acredita en la cuenta bancaria donde se cobra la AUH o la asignación familiar correspondiente, de acuerdo con el cronograma oficial. La presentación del certificado en tiempo y forma es clave para evitar demoras o la pérdida del beneficio.