El Gobierno reglamentó la ley de Inocencia Fiscal: los cambios clave

El Gobierno nacional puso en marcha la reglamentación de la Ley de Inocencia Fiscal, una iniciativa que introduce cambios de fondo en el Régimen Penal Tributario y en el Procedimiento Tributario, con el objetivo de incentivar la incorporación al sistema formal de ahorros no declarados, conocidos como "dólares del colchón". La medida tendrá impacto en contribuyentes de todo el país, incluida la provincia de Catamarca, donde el régimen podría alcanzar a pequeños y medianos contribuyentes.

La norma, que entrará en vigencia a partir de su publicación en el Boletín Oficial, modifica el Régimen Penal Tributario y el Código Civil y Comercial. El esquema propone un relajamiento de los controles patrimoniales a cambio de un cumplimiento estricto de la facturación declarada ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).

Desde el organismo recaudador señalaron que "la Ley de Inocencia Fiscal viene a poner las cosas en su lugar y le devuelve la libertad a los argentinos de usar su dinero sin darle explicaciones a nadie", al informar oficialmente la reglamentación.

Entre los principales cambios, se destaca la elevación del umbral de evasión simple, que pasa de 1,5 millones a 100 millones de pesos, y del umbral de evasión agravada, que se incrementa de 15 millones a 1.000 millones de pesos. Además, el plazo de prescripción del delito tributario se reduce de cinco a tres años. Esto implica que quienes se inscriban al Régimen Simplificado de Ganancias (RSG) en los próximos meses no podrán ser investigados a partir de 2029.

Otro punto central de la normativa es que la evasión dejará de ser un delito penal en ciertos supuestos: si el contribuyente incumple y es notificado, podrá regularizar su situación mediante el pago de la deuda sin enfrentar una causa penal.

Las claves de la reglamentación

Para adherir al régimen, se deberán cumplir, entre otros, los siguientes requisitos:

Ingresos totales de hasta 1.000 millones de pesos anuales.

Patrimonio total de hasta 10.000 millones de pesos.

No revestir la condición de Gran Contribuyente Nacional.

La verificación se realizará tomando en cuenta el período fiscal de adhesión y los dos anteriores, sin acumulación de montos entre años.

En este marco, ARCA pondrá a disposición una Declaración Jurada Simplificada precargada, que el contribuyente podrá revisar, modificar y presentar. La presentación y el pago en término del impuesto, o la adhesión a un plan de facilidades dentro del vencimiento, otorgarán efecto liberatorio respecto del Impuesto a las Ganancias del período fiscal base.

Además, la constancia digital de adhesión al Régimen Simplificado de Ganancias será considerada un antecedente favorable ante entidades financieras y sujetos obligados por la normativa de prevención de lavado de activos, sin perjuicio del cumplimiento de los controles correspondientes. Para ello, ARCA implementará un sistema de validación digital.

La reglamentación aclara expresamente que ARCA no analizará el incremento patrimonial, incluidos los depósitos bancarios, a los fines de la verificación del régimen, con el objetivo de despejar interpretaciones erróneas sobre el alcance de los controles.

El régimen incorpora también una presunción de exactitud de las declaraciones juradas presentadas bajo la modalidad simplificada. Desde el organismo explicaron que, cuando el contribuyente cumple con la presentación y el pago en término del Impuesto a las Ganancias correspondiente al período fiscal base, la información declarada se presume correcta, otorgando mayor seguridad jurídica y previsibilidad. En este contexto, ARCA sólo podrá impugnar la declaración en supuestos excepcionales expresamente definidos.

Asimismo, la normativa establece que, si una persona corrige voluntariamente errores en sus declaraciones antes de que ARCA inicie un control o inspección, esa situación no será considerada una falta grave. También se prevé una reducción del 50% en las multas para quienes regularicen su situación dentro de los 45 días posteriores al vencimiento de sus obligaciones fiscales.

"Con la reglamentación de la Ley de Inocencia Fiscal, se avanza en un cambio trascendental de paradigma tributario que le devuelve la libertad a los argentinos de poder disponer de sus ahorros", concluyeron desde ARCA.