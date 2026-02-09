El Gobierno formalizó la designación del nuevo director del INDEC

Luego de la salida de Marco Lavagna del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), el Gobierno formalizó la designación de su reemplazante Pedro Lines a través del decreto 93/2026, publicado esta medianoche en el Boletín Oficial.

Además, hizo lo mismo con otros funcionarios, que ocuparán cargos en la Agencia de Administración de Bienes del Estado, el Centro Nacional de Ciberseguridad y la Unidad de Asesores.

La renuncia de Lavagna al frente del INDEC ocurrió el viernes, en un escenario atravesado por cambios técnicos sensibles, tensiones recientes por la producción de datos sectoriales y una transición metodológica largamente preparada. Comunicada de manera interna y sin anticipos públicos, ocurrió a días de lo que iba a ser la publicación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) con esa nueva metodología y sorprendió incluso dentro del propio organismo.

El ministro de Economía, Luis Caputo, explicó que Lavagna tenía prevista la fecha para implementar la nueva metodología en enero, pero que, junto a Javier Milei, decidieron aplazar su aplicación: "Con el Presidente siempre tuvimos la visión que había que implementar un cambio una vez que el proceso de desinflación estuviera totalmente consolidado. En mayo, cuando estábamos 1,5%, podíamos pensar que en enero íbamos a estar mejor, pero el ataque político del año pasado tuvo implicancia en el nivel de crecimiento, en el riesgo país y en la inflación. Al colapsar la demanda de dinero, la inflación pegó un escalón para arriba y no podíamos cambiarlo en el momento en el que estamos haciendo todo el trabajo para que la inflación caiga".

Pedro Lines, el nuevo titular del Instituto Nacional de Estadística y Censo (INDEC). (Foto: LinkedIn / Pedro Lines).

"La inflación va a converger a niveles internacionales, más o menos rápido, dependiendo de la demanda de dinero. Cuando eso pase, van a decir que cayó porque cambiamos el índice y no por todo el esfuerzo que hicimos. Por eso creemos que no hay necesidad de cambiar el índice ahora", completó.

Quién es Pedro Lines, el nuevo titular del INDEC que reemplazó a Marco Lavagna

Lines es Licenciado en Economía de la Universidad de Buenos Aires, Master en Economía en el Centro de Estudios Macroeconómicos y actualmente cursa una Maestría en Minería de Datos en la Universidad Austral.

Hasta su nombramiento, trabajó como director técnico en el INDEC coordinando la elaboración del programa estadístico anual del país.

De acuerdo a sus redes sociales, es miembro del Grupo de Expertos Asesores (AEG) de las Naciones Unidas del Grupo de Trabajo Intersecretarial sobre Cuentas Nacionales (ISWGNA).

Entre 2016 a 2018, estuvo a cargo de la compilación de las estimaciones de la de Balanza de Pagos, Deuda Externa y PII de Argentina.

Desde 2011 hasta 2016, trabajó para la Autoridad Estadística de Qatar, donde estuvo a cargo de la construcción de los cuadros de Oferta-Utilización y las cuentas por sector institucional de Qatar. También trabajó durante diez años como ayudante ad-honoren de Econometría en la Universidad de Buenos Aires (UBA).

Además, entre 1996 y 2004, y luego entre 2007 y 2010, estuvo a cargo de las estimaciones de la Formación Bruta de Capital y participó en la elaboración de las Matrices Insumo-Producto de 1997 y 2004. Además, se desempeñó como consultor del Gobierno de Neuquén y del Centro de Estudios Bonaerenses en trabajos vinculados a cuentas nacionales.

Otros nombramientos del Gobierno

Además de Lines, Milei designó este lunes a la abogada Bárbara Yael Pintelos en la vicepresidencia de la Agencia de Administración de Bienes del Estado; a Ariel Waissbein y Ezequiel David Gutesman como director y subedirector ejecutivo de Centro Nacional de Ciberseguridad, respectivamente; y a Aimé Ayelén Vázquez como titular de la Unidad de Gabinete de Asesores.