Inflación en CABA: fue de 3,1% en enero y el dato vuelve a tensar la escena tras la polémica en el INDEC

La inflación de enero fue de 3,1% en la Ciudad de Buenos Aires y acumuló un 31,7% en los últimos 12 meses. El dato reflejó una aceleración de 0,4 puntos porcentuales en comparación con diciembre, según informó este lunes el Instituto de Estadísticas y Censos porteño, en un contexto marcado por la polémica en torno al INDEC.

El comportamiento de los precios en la capital del país suele ser tomado como referencia para analizar la evolución inflacionaria en otras jurisdicciones, entre ellas Catamarca, mientras se aguarda la publicación del índice nacional.

De acuerdo con el informe oficial, la suba de precios durante el primer mes del año estuvo impulsada principalmente por los aumentos en recreación y cultura; restaurantes y hoteles; alimentos y bebidas no alcohólicas; transporte; y vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles.

En tanto, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) difundirá este martes 10 de febrero el índice de precios al consumidor (IPC) a nivel nacional correspondiente a enero de 2026.

Inflación en CABA: cuánto aumentó cada rubro en enero

Los rubros que más incidieron en la inflación de enero en la Ciudad de Buenos Aires fueron recreación y cultura, junto con restaurantes y hoteles. Según el detalle del informe, las divisiones que registraron los mayores incrementos fueron:

Recreación y cultura: suba promedio de 7,4%, con una incidencia de 0,39 puntos porcentuales en el índice general.

Restaurantes y hoteles: incremento de 5,3%, con una incidencia de 0,61 puntos porcentuales.

Alimentos y bebidas no alcohólicas: aumento de 4%, con una incidencia de 0,69 puntos porcentuales.

Transporte: suba de 3,7%, que aportó 0,41 puntos porcentuales a la inflación mensual.

El informe también precisó que, durante enero, los bienes registraron una suba de 2,3%, mientras que los servicios aumentaron 3,5%. En la comparación interanual, los bienes acumularon un alza de 26,2% y los servicios de 35%.

Cuándo se conoce el dato de inflación de enero del INDEC

El INDEC dará a conocer el IPC nacional de enero este martes 10 de febrero a las 16. Las consultoras privadas que siguen la evolución de los precios coinciden en que el dato podría ubicarse por encima del 2,4%.

Según el último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) elaborado por el Banco Central, enero habría cerrado con una inflación de 2,4%, y el índice de precios al consumidor acumularía un 22,4% a lo largo de 2026.