Billetes falsos: el truco para identificarlos con las funciones de tu celular

La tecnología se convirtió en una aliada clave para evitar estafas con dinero en efectivo. Hoy, con solo un celular, es posible detectar billetes falsos en cuestión de segundos, sin necesidad de equipos costosos ni conocimientos técnicos avanzados.

Gracias a las cámaras de alta resolución, el modo macro, el zoom digital y la linterna integrada, cualquier persona puede verificar la autenticidad de un billete tanto en un comercio como en una operación cotidiana.

Cómo detectar un billete falso usando solo el celular

Ante un billete dudoso, el smartphone ofrece varias herramientas simples pero efectivas:

Modo macro o acercamiento extremo: permite observar microimpresiones, texturas y detalles finos. En los billetes falsos, estas marcas suelen verse borrosas o mal definidas.

permite observar microimpresiones, texturas y detalles finos. En los billetes falsos, estas marcas suelen verse borrosas o mal definidas. Zoom de la cámara: al ampliar números, letras pequeñas y relieves, se pueden detectar irregularidades en la impresión.

al ampliar números, letras pequeñas y relieves, se pueden detectar irregularidades en la impresión. Linterna del celular: al iluminar el billete desde atrás, se deben distinguir claramente la marca de agua, el hilo de seguridad y otros elementos transparentes. En las falsificaciones, estos detalles suelen estar ausentes o mal imitados.

al iluminar el billete desde atrás, se deben distinguir claramente la marca de agua, el hilo de seguridad y otros elementos transparentes. En las falsificaciones, estos detalles suelen estar ausentes o mal imitados. Comparación con imágenes oficiales: contrastar el billete con las imágenes publicadas por el Banco Central ayuda a identificar diferencias de color, tamaño o símbolos.

Estos pasos permiten una verificación rápida y efectiva sin salir del lugar donde se recibe el dinero.

Aplicaciones móviles para identificar billetes falsos

Además de la verificación manual, existen apps especializadas que facilitan aún más el proceso:

Cash Reader Bill Identifier

Disponible para Android e iOS, identifica billetes de más de 100 monedas. Solo hay que apuntar la cámara y la app confirma si el billete es auténtico.

Incluye respuesta por voz y vibración, ideal para personas con dificultades visuales. La versión gratuita cubre denominaciones básicas, mientras que la versión paga amplía funciones.

MCT Money Reader

Aplicación gratuita para Android que permite escanear billetes, detectar posibles falsificaciones y aprender a realizar controles manuales.

También calcula el valor total del dinero escaneado y es compatible con pesos argentinos, dólares, euros y yenes. Funciona incluso con poca luz gracias al uso del flash.

Counterfeit

App paga para iOS, pensada para comercios y usuarios que manejan grandes volúmenes de efectivo. Utiliza reconocimiento óptico avanzado y aprendizaje automático para detectar mínimas diferencias.

Banknote Scanner

Disponible gratis para iOS y Android. Permite escanear billetes, obtener datos como valor, número de serie y validez, y guardar imágenes, lo que resulta útil también para coleccionistas.