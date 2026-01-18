Bono para empleadas domésticas en enero de 2026: montos, quiénes lo cobran

En enero de 2026, las trabajadoras y trabajadores del régimen de casas particulares comenzaron a cobrar escalas salariales actualizadas, de acuerdo con lo establecido por la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CNTCP). A esta recomposición se suma el pago de un bono no remunerativo, que también fue abonado en noviembre y diciembre de 2025, como parte de un esquema de mejora transitoria de ingresos para el sector.

La CNTCP, integrada por representantes sindicales, empleadores y funcionarios de los ministerios de Economía y Trabajo, resolvió aplicar una suba escalonada de los salarios y otorgar un plus no remunerativo mensual durante un período de tres meses, que incluye enero de este año. El objetivo, según lo informado oficialmente, es compensar la pérdida del poder adquisitivo y acompañar la evolución de los ingresos del personal doméstico registrado

El monto del bono varía según la cantidad de horas trabajadas por semana. Para quienes cumplen más de 16 horas semanales, el adicional es de $14.000 mensuales. En el caso de quienes trabajan entre 12 y 16 horas, el bono se reduce a $9.000, mientras que el personal que presta servicios menos de 12 horas semanales percibe un extra de $6.000, siempre junto al pago habitual de su salario.

De esta manera, el esquema de bonos queda conformado de la siguiente forma:

Más de 16 horas semanales: $14.000 mensuales

Entre 12 y 16 horas semanales: $9.000 mensuales

Menos de 12 horas semanales: $6.000 mensuales

En simultáneo con el bono, a partir de enero de 2026 se aplican los nuevos salarios mínimos, que se ajustan según categoría, modalidad (con o sin retiro) y carga horaria semanal, conforme al acuerdo vigente para el sector.

En el caso de los supervisores, que tienen a su cargo la coordinación de otros trabajadores en domicilios o establecimientos, la remuneración mínima es de $3.895,56 por hora con retiro y $4.254,05 por hora sin retiro. En términos mensuales, los sueldos ascienden a $485.961,09 y $539.711,97, respectivamente.

Para el personal destinado a tareas específicas, como cocineros y otras funciones especializadas, el salario por hora se fijó en $3.696,15 con retiro y $4.039,45 sin retiro, mientras que los ingresos mensuales alcanzan los $452.478,51 y $502.101,03.

Los caseros, encargados del cuidado y mantenimiento de propiedades en las que residen, perciben en enero un salario de $3.494,25 por hora, con un sueldo mensual de $441.806,54.

En la categoría de asistencia y cuidado de personas —que incluye el cuidado de adultos mayores, niños y personas con discapacidad o enfermedad—, el salario es de $3.494,25 por hora y $441.806,54 mensuales para la modalidad con retiro. Para quienes trabajan sin retiro, los valores ascienden a $3.894,43 por hora y $490.745,56 por mes.

En tanto, el personal para tareas generales, que realiza labores de limpieza, cocina, mantenimiento y otras tareas del hogar, cobra $3.250,10 por hora con retiro y $398.722,14 mensuales. En la modalidad sin retiro, el valor se eleva a $3.494,25 por hora y $441.806,54 por mes.

La normativa establece que, si una persona realiza tareas correspondientes a distintas categorías, el empleador debe abonar el salario correspondiente a la función de mayor nivel. Además, continúa vigente el adicional por antigüedad, equivalente al 1% por cada año completo trabajado, aplicable desde septiembre de 2021 y calculado sobre el tiempo trabajado desde septiembre de 2020.

Por último, se mantiene el adicional del 30% por zona desfavorable, que se suma al salario mínimo para quienes se desempeñan en La Pampa, Río Negro, Chubut, Neuquén, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, y en el Partido de Patagones, en la provincia de Buenos Aires.