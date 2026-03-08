Expectativa por la inflación de febrero: el Gobierno espera que el dato no supere el 2,9%

El Gobierno nacional aguarda con expectativa el dato de inflación de febrero que difundirá este jueves el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). La meta oficial es que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) no supere el 2,9% registrado en enero, un dato que también impacta en el costo de vida en provincias como Catamarca.

En la Casa Rosada consideran que, si el índice se mantiene en ese nivel o incluso se ubica una décima por debajo, podrán sostener el discurso de que la inflación comienza a desacelerarse.

El dato se conocerá en un contexto internacional complejo, marcado por el conflicto entre Estados Unidos e Israel contra Irán, que provocó una fuerte suba en el precio del petróleo. Esta escalada tiene efectos directos en el costo de los combustibles y, en consecuencia, en el transporte y en el precio final de los productos.

Qué prevén las consultoras

De acuerdo con estimaciones privadas, la inflación de febrero se ubicaría entre el 2,8% y el 3%.

El Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central, elaborado a partir de proyecciones de 40 consultoras y bancos, arrojó una previsión promedio de 2,7%. Si ese número se confirma, para el Gobierno sería una señal positiva de que el proceso inflacionario continúa en descenso.

Los rubros que presionan al alza

Sin embargo, algunos sectores del consumo continúan mostrando aumentos que dificultan la baja sostenida de la inflación.

Según el Informe de Avance de la consultora LCG, durante la primera semana de marzo se registraron incrementos en varios alimentos:

Carne: +1,8%

Lácteos: +1,6%

Bebidas sin alcohol: +3,6%

En contraste, se observaron caídas en algunos productos frescos:

Verduras: -1,4%

Frutas: -0,3%

Estos movimientos influyen en el índice general y reflejan la volatilidad de los precios de los alimentos, uno de los componentes que más impacta en el presupuesto de los hogares.

El petróleo y el impacto en los combustibles

A la presión de los alimentos se suma la suba del petróleo en el mercado internacional, impulsada por la tensión geopolítica en Medio Oriente.

El precio del barril pasó de 74 dólares hace algunas semanas a cerca de 92 dólares, y analistas prevén que podría seguir en alza mientras continúe el conflicto.

Este escenario podría trasladarse al precio de los combustibles. Si se concretan aumentos en las naftas, el impacto se sentiría en el costo del transporte y de las mercaderías, lo que podría presionar nuevamente sobre la inflación.

Aunque el presidente de YPF, Horacio Marín, señaló que la empresa trabaja con un precio promedio, en el sector petrolero comenzaron a deslizar que los costos actuales estarían entre un 10% y un 15% por debajo del valor real.

La inflación anual proyectada

Mientras algunos países registran inflaciones cercanas al 3% anual, Argentina continúa con niveles considerablemente más altos.

Según las estimaciones del mercado, el índice de precios podría cerrar 2026 en torno al 26% anual, un número que, si bien representa una baja respecto a años anteriores, sigue siendo elevado en comparación con los estándares internacionales.