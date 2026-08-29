Calendario de pagos ANSES en septiembre: aumentos, montos y bono para jubilados

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó el esquema de cobros correspondiente a septiembre, el cual incluye un reajuste en los haberes y la entrega de un refuerzo económico extra. Esta actualización del 2,1% impactará tanto en el régimen general de jubilaciones y pensiones como en las asignaciones sociales del organismo, incluida la Asignación Universal por Hijo (AUH).

Con este incremento, la jubilación mínima pasa a $428.633,20 de haber base, monto que sumado al bono de $70.000 alcanza un total bruto de $498.633,20 (lo que representa un ingreso neto de $485.774,20 en mano tras la deducción del PAMI). En tanto, para la jubilación máxima, el valor bruto se fija en $2.884.295,54, traduciéndose en un cobro efectivo de $2.724.096,80 de bolsillo una vez aplicados los descuentos de ley.

Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo

DNI terminados en 0: 8 de septiembre

DNI terminados en 1: 9 de septiembre

DNI terminados en 2: 10 de septiembre

DNI terminados en 3: 11 de septiembre

DNI terminados en 4: 14 de septiembre

DNI terminados en 5: 15 de septiembre

DNI terminados en 6: 16 de septiembre

DNI terminados en 7: 17 de septiembre

DNI terminados en 8: 18 de septiembre

DNI terminados en 9: 21 de septiembre

Jubilaciones y pensiones que superen el haber mínimo

DNI terminados en 0 y 1: 22 de septiembre

DNI terminados en 2 y 3: 23 de septiembre

DNI terminados en 4 y 5: 24 de septiembre

DNI terminados en 6 y 7: 25 de septiembre

DNI terminados en 8 y 9: 28 de septiembre