El Banco Central consolida su mejor racha compradora y supera la meta anual

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) concretó un nuevo hito en su operatoria financiera al hilvanar 22 jornadas consecutivas con saldo comprador en el mercado de cambios. Este desempeño se consolidó tras adquirir US$ 82 millones durante la última rueda de la semana en curso. Gracias a este resultado positivo sostenido, la entidad monetaria logra acumular un saldo positivo superior a los US$ 14.000 millones computados a lo largo de los primeros ocho meses de 2026.

Este flujo constante de divisas se enmarca dentro de la puesta en marcha de la cuarta fase del programa monetario, conducido por Santiago Bausili desde el mes de enero. Bajo esta directriz y estructura de política, la autoridad monetaria incorporó de manera formal un total de US$ 14.049 millones a sus reservas. A pesar de que durante el transcurso del mes de agosto se evidenció una desaceleración en el ritmo de absorción de moneda extranjera —registrando un aporte de US$ 722 millones en lo que va del mes—, la institución financiera logró sobrepasar con amplio margen el piso de la meta anual de acumulación, establecida originalmente en un rango estimado de entre US$ 10.000 y US$ 17.000 millones.

Ajuste técnico en las reservas brutas y perspectivas financieras

En el plano patrimonial inmediato, el stock de reservas internacionales brutas se posicionó en un total de US$ 49.791 millones, experimentando de forma simultánea un descenso diario equivalente a US$ 1.069 millones. Conforme a las explicaciones brindadas por fuentes calificadas del mercado, esta baja responde de manera directa a una maniobra contable de carácter habitual vinculada al cierre de mes, explicada por los movimientos en los encajes bancarios y el cierre de balances. Dichos fondos, según la dinámica previsible del sistema, suelen reintegrarse de forma íntegra a las arcas de la entidad al inicio del mes siguiente, por lo que no representan una fuga real de divisas.

Es fundamental destacar que, apenas unos días antes, el martes pasado, las reservas brutas habían tocado un techo significativo al ubicarse en US$ 50.912 millones, representando el máximo nivel alcanzado durante toda la gestión del presidente Javier Milei. Dicha marca histórica se vio favorecida de manera parcial por la apreciación internacional del oro, metal precioso que integra activamente los activos de reserva del organismo.

Mirando hacia el horizonte financiero de corto y mediano plazo, de cara al cierre definitivo del año, el equipo económico conducido por Luis Caputo mantiene proyectado estirar las compras oficiales de divisas hacia el techo estipulado de los US$ 17.000 millones. El fortalecimiento sistemático de las tenencias propias, complementado de forma estratégica por los esquemas de swap con China y Estados Unidos, tiene como propósito fundamental garantizar el respaldo financiero indispensable para afrontar los compromisos por vencimientos de deuda previstos para los periodos 2026 y 2027, mitigando a la vez cualquier tipo de presión indeseada sobre el mercado cambiario.

Cotizaciones estables: el dólar mayorista operó en $1.512

Dentro del escenario correspondiente al mercado libre y de divisas, las cotizaciones operaron con absoluta tranquilidad y sin mayores sobresaltos durante el cierre semanal: