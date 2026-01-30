Cambios por los feriados: cuándo cobran los jubilados de Anses en febrero de 2026

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ratificó el calendario de pagos correspondiente a febrero de 2026 para jubilados y pensionados, junto con los montos actualizados que regirán durante ese mes. El esquema incluye a quienes perciben haberes mínimos y máximos, así como a los beneficiarios de pensiones contributivas y no contributivas, y presenta cambios puntuales debido a los feriados nacionales de Carnaval.

Como ocurre habitualmente, el cronograma de pagos se organiza según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI) y el tipo de prestación. Sin embargo, en febrero habrá modificaciones en las fechas previstas a raíz de los feriados del lunes 16 y martes 17, jornadas no laborables que obligan a reordenar las acreditaciones para evitar demoras o superposiciones en los depósitos bancarios.

En cuanto a los montos, ANSES confirmó que las jubilaciones y pensiones recibirán un incremento del 2,85%, en línea con el esquema de actualización vigente. Este ajuste se suma a los aumentos registrados en los meses anteriores y busca preservar el poder adquisitivo de los haberes previsionales frente a la evolución de los precios.

De acuerdo con lo informado oficialmente, el haber mínimo garantizado se ubicará en $359.254,35, mientras que el haber máximo ascenderá a $2.417.441,63. A su vez, los jubilados y pensionados que cobran el haber mínimo continuarán recibiendo el bono extraordinario de $70.000, una asistencia adicional que el Gobierno nacional mantiene para reforzar los ingresos de los sectores más vulnerables del sistema previsional.

De esta manera, el monto total que percibirán quienes cobran la jubilación mínima alcanzará los $429.219,42 durante febrero de 2026, sumando el haber mensual y el refuerzo extraordinario. Desde el organismo remarcaron que este bono no se integra al haber previsional, pero se acredita junto con el pago mensual y en la misma fecha establecida en el cronograma.

Respecto del calendario de pagos, ANSES confirmó que las fechas se verán alteradas por los feriados de Carnaval, que este año caerán a mediados de mes. Por ese motivo, algunas terminaciones de DNI cobrarán después del receso, especialmente entre quienes perciben el haber mínimo.

El cronograma para jubilados y pensionados que cobran la mínima será el siguiente:

DNI terminados en 0: 9 de febrero

DNI terminados en 1: 10 de febrero

DNI terminados en 2: 11 de febrero

DNI terminados en 3: 12 de febrero

DNI terminados en 4: 13 de febrero

DNI terminados en 5: 18 de febrero

DNI terminados en 6: 19 de febrero

DNI terminados en 7: 19 de febrero

DNI terminados en 8: 20 de febrero

DNI terminados en 9: 20 de febrero

En tanto, el calendario para jubilados y pensionados que perciben haberes superiores al mínimo quedará organizado de la siguiente manera:

DNI terminados en 0 y 1: 23 de febrero

DNI terminados en 2 y 3: 24 de febrero

DNI terminados en 4 y 5: 25 de febrero

DNI terminados en 6 y 7: 26 de febrero

DNI terminados en 8 y 9: 27 de febrero

Desde ANSES recomendaron a los beneficiarios consultar previamente las fechas de cobro y verificar la acreditación a través de los canales oficiales, como la página web del organismo o la aplicación Mi ANSES, para evitar inconvenientes. Además, recordaron que no es necesario sacar turno ni concurrir el mismo día del depósito, ya que el dinero permanece disponible en la cuenta.