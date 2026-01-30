El Gobierno vuelve a postergar parte del aumento de impuestos a los combustibles

El Gobierno nacional volvió a postergar una parte de los aumentos previstos en los impuestos a los combustibles líquidos y al dióxido de carbono, en el marco de la Ley 23.966. La decisión quedó formalizada mediante el Decreto 74/2026, publicado este jueves en el Boletín Oficial, según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas.

La nueva normativa introduce modificaciones al Decreto 617/2025 y a sus actualizaciones posteriores, que habían establecido que los incrementos remanentes de estos tributos comenzarían a regir plenamente a partir del 1° de febrero de 2026. Dichos aumentos correspondían a las actualizaciones pendientes de 2024 y de los tres primeros trimestres de 2025, tanto para las naftas como para el gasoil.

Con el nuevo decreto, el Poder Ejecutivo resolvió aplicar esos incrementos de manera parcial y escalonada, con el objetivo declarado de "continuar estimulando el crecimiento de la economía a través de un sendero fiscal sostenible". La medida alcanza a la nafta sin plomo, la nafta virgen y el gasoil, y busca atenuar el impacto inmediato que tendría una actualización plena de los impuestos en los precios finales de los combustibles.

En ese sentido, el texto oficial establece que, para los hechos imponibles que se perfeccionen entre el 1° y el 28 de febrero de 2026, el monto fijo actualizado del Impuesto a los Combustibles Líquidos se incrementará en $16,773 por litro para las distintas variedades de nafta y en $14,372 por litro para el gasoil. A su vez, el impuesto al dióxido de carbono se elevará en $1,027 por litro para las naftas y en $1,638 por litro para el gasoil.

El decreto también contempla un tratamiento diferencial para el gasoil destinado al consumo en la Patagonia, así como en las regiones de Malargüe y Patagones. En estos casos, se determinó un aumento específico adicional de $7,782 en el monto fijo actualizado del gravamen previsto en el artículo 7°, inciso d), de la Ley 23.966, manteniendo el esquema de beneficios impositivos para esas zonas.

Además, la norma introduce un cambio clave en el cronograma original de actualización: reemplaza la fecha de entrada en vigencia plena de los incrementos impositivos, que pasa del 1° de febrero al 1° de marzo de 2026. De este modo, el Gobierno extiende por un mes más la aplicación total de los aumentos pendientes, en un contexto marcado por la necesidad de contener presiones inflacionarias y evitar un impacto brusco en los costos del transporte y la logística.

Desde el Ejecutivo señalaron que esta estrategia de diferimiento parcial permite administrar el ritmo de los aumentos fiscales, al tiempo que busca preservar la recaudación sin afectar de manera inmediata el poder adquisitivo ni el nivel de actividad económica.

La medida lleva la firma del presidente Javier Milei, del jefe de Gabinete Manuel Adorni y del ministro de Economía Luis Caputo, y entrará en vigencia a partir del 1° de febrero de 2026 inclusive, de acuerdo con lo establecido en el texto oficial.

Con esta nueva postergación, el Gobierno mantiene su política de ajustes graduales en los impuestos a los combustibles, una variable clave tanto para la recaudación fiscal como para la evolución de los precios en toda la economía.