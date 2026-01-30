Catamarca: tensión por el despido de 34 trabajadores de la fábrica Neba

Un nuevo episodio de tensión laboral se registra en Catamarca tras conocerse el despido de 34 trabajadores de la fábrica Neba, ubicada en el Parque Industrial El Pantanillo. Los empleados cesanteados permanecen en el lugar a la espera de respuestas oficiales y definiciones sobre los motivos de la decisión empresarial.

Según se informó, parte de los trabajadores fue notificado de su desvinculación durante la jornada del jueves a través de mensajes de WhatsApp, mientras que el resto tomó conocimiento de la situación este viernes por la mañana, al presentarse en la planta para cumplir con su jornada laboral habitual.

De acuerdo con lo señalado por el delegado gremial en declaraciones a medios radiales locales, la empresa contaba hasta el momento con una dotación aproximada de 90 empleados. Tras los despidos, 34 quedaron desvinculados, mientras que unos 56 continúan en actividad. El representante sindical explicó que la firma venía atravesando un escenario complejo, marcado por la caída en los niveles de producción y el impacto de las importaciones en el mercado de electrodomésticos.

Tras conocerse los primeros avisos de despido, los trabajadores dieron intervención a la Dirección de Inspección Laboral (DIL), organismo que ya se encuentra actuando en el conflicto. Desde el sector gremial indicaron que el objetivo es garantizar el cumplimiento de la legislación laboral vigente y resguardar los derechos de los empleados afectados.

En paralelo, los delegados sindicales mantuvieron una reunión con el gerente de la empresa, quien justificó la decisión en la baja de las ventas y el delicado contexto que atraviesa la industria nacional. En ese encuentro, la firma adelantó su intención de "negociar" las indemnizaciones correspondientes a los despidos.

Sin embargo, desde la representación gremial advirtieron que la normativa laboral es clara al respecto y establece el pago del 100% de las indemnizaciones en los casos de cesantías sin causa. "La ley es muy clara y vamos a exigir que se respeten los derechos de los trabajadores", remarcaron.

Mientras tanto, los empleados despedidos permanecen reunidos en la planta, a la espera de definiciones concretas por parte de la empresa y de las autoridades competentes. En cuanto a las posibles medidas de fuerza, como movilizaciones o cortes de ruta, desde el gremio señalaron que cualquier decisión será adoptada en el marco de una asamblea. "Estamos pensando en la gente, porque es una situación muy difícil", expresó el delegado.

Una planta clave para la industria local

La situación genera especial preocupación en el ámbito productivo provincial, ya que Neba es una empresa con casi 50 años de trayectoria en la fabricación de electrodomésticos en el país. La firma se dedica principalmente a la producción de heladeras y freezers, y se destacó históricamente por haber desarrollado la primera heladera bajo mesada con freezer fabricada en Argentina.

La planta de Catamarca forma parte del Grupo Libson, que adquirió la empresa en el año 2020, y se convirtió desde entonces en una pieza clave dentro del esquema industrial del parque El Pantanillo. En los últimos años, la fábrica recibió apoyo del Gobierno provincial y del Consejo Federal de Inversiones (CFI) para ampliar su capacidad productiva, incorporar nuevas líneas de ensamblaje y garantizar puestos de trabajo.

Incluso, en ese marco de expansión, la empresa había avanzado en la producción de nuevos electrodomésticos, como hornos, con el objetivo de incrementar su participación en el mercado nacional de línea blanca. Los despidos, por lo tanto, contrastan con las expectativas de crecimiento que se habían generado en torno a la planta.

El conflicto continúa abierto y se aguardan definiciones tanto de la empresa como de las autoridades laborales, en un contexto de creciente preocupación por el empleo industrial en la provincia.