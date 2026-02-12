Canasta básica: una familia necesitó más de $1.300.000 para no ser pobre en enero

El costo de vida en la Argentina inició el año 2026 con una presión renovada sobre el presupuesto de los hogares. Según el último informe del INDEC, la Canasta Básica Total (CBT), que representa el conjunto de bienes y servicios mínimos que una familia requiere para no caer bajo la línea de pobreza, registró un incremento del 3,9% en enero. Este porcentaje sitúa la vara de ingresos necesaria para una familia tipo de cuatro integrantes en la cifra de $1.360.299.

Este indicador resulta particularmente preocupante al analizarlo en perspectiva con otros datos macroeconómicos. En primer lugar, la suba mensual de la CBT se ubicó por encima de la inflación general del primer mes del año, la cual fue del 2,9%. En segundo término, el análisis interanual muestra que el umbral de pobreza ha acumulado un alza del 31,6% en los últimos 12 meses, lo que refleja la velocidad a la que se encarecen los consumos esenciales de la población.

La situación es aún más crítica en el extremo más vulnerable de la pirámide social. La Canasta Básica Alimentaria (CBA), que delimita exclusivamente los alimentos necesarios para la subsistencia y marca la línea de la indigencia, experimentó una suba del 5,8% en el mismo período. Este incremento no solo duplica la inflación general del mes, sino que expone la aceleración de los precios de los productos de primera necesidad.

Para no ser considerado indigente, un hogar de cuatro integrantes requirió percibir al menos $623.990 mensuales. El dato de la CBA, al superar con creces el índice general de precios, indica que el acceso a la alimentación básica se ha vuelto el rubro con mayor presión inflacionaria en el inicio del año, dificultando el cumplimiento de las necesidades alimentarias mínimas para subsistir.

El informe del INDEC desglosa detalladamente cuánto dinero necesitó cada tipo de configuración familiar para superar la línea de pobreza durante el mes de enero de 2026. Los valores varían sustancialmente de acuerdo a la edad y cantidad de miembros:

Una persona sola: necesitó un ingreso de $440.226 .

necesitó un ingreso de . Hogar de tres integrantes: (Mujer de 35 años, hijo de 18 y madre de 61) Requirió $1.082.956 .

(Mujer de 35 años, hijo de 18 y madre de 61) Requirió . Familia tipo de cuatro integrantes: (Varón de 35 años, mujer de 31, hijo de 6 e hija de 8) Necesitó un ingreso mínimo de $1.360.299 .

(Varón de 35 años, mujer de 31, hijo de 6 e hija de 8) Necesitó un ingreso mínimo de . Hogar de cinco integrantes: (Pareja de 30 años y tres hijos de 5, 3 y 1 año) Debió sumar ingresos por $1.430.735.

En lo que respecta a la línea de indigencia, el organismo oficial también especificó los montos mínimos para evitar que los hogares caigan en esta condición de vulnerabilidad extrema, basándose exclusivamente en el valor de la CBA:

Ingreso individual: se requirió de $201.939 por persona.

se requirió de por persona. Hogar de tres integrantes: necesitó un total de $496.769 .

necesitó un total de . Hogar de cuatro integrantes: requirió $623.990 para cubrir su alimentación.

requirió para cubrir su alimentación. Hogar de cinco integrantes: tuvo que contar con un ingreso de $656.301.

La disparidad entre la suba de las canastas y el índice de precios general marca un inicio de ciclo económico donde los sectores de menores recursos, que destinan la mayor parte de su presupuesto a la compra de productos básicos, enfrentan el mayor impacto. Con estos datos, la cifra de $1.360.299 se consolida como el nuevo referente social para la clase media-baja en la búsqueda de estabilidad económica.