Aumento de ANSES para AUH y SUAF: cuánto suben en marzo

Tras conocerse la inflación de enero (2,9%), ANSES aplicará ese mismo porcentaje de aumento desde marzo en las asignaciones familiares, tanto para AUH como para SUAF.

11 Febrero de 2026 08.34

La actualización es automática y no requiere ningún trámite adicional.

Nuevos montos desde marzo

AUH (Asignación Universal por Hijo)
Pasa de $122.467 a $126.019 (monto bruto).

AUH por hijo con discapacidad
Sube de $408.824 a $420.680 (monto bruto).

SUAF - Asignación Familiar por Hijo (primer rango de ingresos)
Aumenta de $64.554 a $66.426 (monto bruto).

Todos los valores informados son montos brutos.

Qué tener en cuenta

En el caso de la AUH, continúa vigente la retención del 20% mensual, que se cobra acumulada una vez al año tras presentar la Libreta.

El SUAF se paga completo mes a mes, sin retención anual.

El aumento se acreditará según el calendario habitual de pagos de ANSES.

