Caputo afirmó que las inversiones del RIGI permitirían levantar el cepo cambiario

El ministro de Economía, Luis Caputo, aseguró que la Argentina cuenta con un "excedente de dólares" y sostuvo que las inversiones vinculadas al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), junto con la acumulación de reservas del Banco Central (BCRA), permitirían levantar las restricciones cambiarias.

El funcionario realizó estas declaraciones durante una charla con Susana Cordeiro Guerra, vicepresidenta para América Latina y el Caribe del Banco Mundial, en Tailandia, donde también defendió el rumbo económico del Gobierno de Javier Milei.

Caputo señaló que el RIGI cuenta con proyectos aprobados por US$ 50.000 millones y otros US$ 160.000 millones en evaluación. Según afirmó, ese volumen de inversiones sería suficiente para avanzar con la eliminación del cepo.

"Eso ya representa una cantidad de dólares suficiente para que podamos levantar las restricciones cambiarias", planteó. Además, sostuvo que ese escenario permitiría que quienes quieran ahorrar en dólares puedan hacerlo y que las empresas importen sin depender de gestiones ante funcionarios públicos.

Las reservas y el financiamiento en dólares

El ministro también destacó el ritmo de compras de divisas del Banco Central, que, según indicó, supera los US$ 100 millones diarios.

"Solamente este año se compraron cerca de 16.000 millones de dólares y, gracias a todo esto, estamos en una situación mucho más estable", expresó.

Sin embargo, Caputo reconoció las dificultades para acceder al financiamiento en dólares en el mercado local. En ese contexto, señaló que el Gobierno evalúa recurrir a recursos provenientes del swap con China.

Por otra parte, consideró que el escenario internacional representa una oportunidad para la economía argentina debido a la demanda global de recursos estratégicos.

"Argentina está en una posición muy favorable para ofrecerle al mundo lo que necesita, porque básicamente proveemos energía, minerales críticos y contribuimos a la seguridad alimentaria. Con el Presidente nos gusta decir que contamos con una especie de cobertura natural frente a estos riesgos", sostuvo.

Caputo destacó el crecimiento del crédito al sector privado

Durante su exposición, el titular del Palacio de Hacienda afirmó que, al comienzo de la gestión de Javier Milei, el crédito al sector privado representaba apenas el 3% del Producto Bruto Interno (PBI).

"Un país no puede crecer sin crédito porque es la materia prima del crecimiento. En Argentina habíamos demonizado el crédito. Ahora el crédito es considerablemente mayor y aumentó un 170% en dos años y medio", aseguró.

Finalmente, Caputo enumeró las medidas que el Gobierno buscará profundizar para mejorar la competitividad de la economía. Entre ellas, mencionó la eliminación de regulaciones, la reducción de impuestos, la baja de los costos de financiamiento y las mejoras en infraestructura mediante inversiones privadas.

"Esas son las medidas que nos van a ayudar a hacer que nuestro país sea más competitivo", concluyó.

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