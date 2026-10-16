Golpe a los mercados: el riesgo país cerró la semana con máximos de 2026

El riesgo país de la Argentina cerró este viernes en 648 puntos básicos, según el índice que elabora diariamente el banco de inversión JP Morgan.

El índice, que mide el diferencial de tasa de los bonos locales frente a los títulos del Tesoro de los Estados Unidos, consolidó una marcada tendencia al alza al tocar este techo intrahorario.

Con esta última variación, el indicador acumuló una suba significativa en las pasadas jornadas, un comportamiento que encendió señales de cautela y modificó las estrategias entre los principales operadores de la City porteña.

La escalada directamente vinculada a la floja performance de los títulos soberanos de deuda en el exterior. Los bonos argentinos emitidos en dólares cotizaron con signo negativo en los mercados internacionales, arrastrados por una corriente vendedora que afectó de manera uniforme a los activos emergentes.

En el detalle de la rueda, las mayores pérdidas se concentraron en las herramientas reguladas bajo ley extranjera (Globales), aunque los títulos de legislación local (Bonares) también replicaron la tendencia bajista. Este retroceso generalizado erosionó las ganancias acumuladas a principios de la semana y recortó las paridades de los papeles más negociados.

Sobre el cierre de la jornada bursátil, la plaza local exhibió un clima de marcada expectativa de cara a las próximas ruedas de operaciones.

El mercado aguarda nuevas señales oficiales respecto al programa financiero y la acumulación de reservas para determinar si el índice de JP Morgan iniciará un sendero de estabilización o continuará su racha alcista.