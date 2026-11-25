El ministro de Economía, Luis Caputo, volvió a defender el rumbo del programa económico y relativizó los indicadores que muestran una caída de la actividad durante dos trimestres consecutivos. El funcionario cuestionó la utilización del concepto de recesión técnica, al que calificó como una definición "arbitraria", y sostuvo que los próximos datos mensuales permitirán observar una evolución favorable de la economía.

Según explicó, la actividad registró una recuperación del 1,5% desde el segundo trimestre, con avances de 0,4% en agosto y de 1,1% en septiembre. Para el titular del Palacio de Hacienda, esos resultados permiten poner en perspectiva los registros negativos de los meses anteriores y muestran una trayectoria diferente a la que reflejaría una lectura basada exclusivamente en la evolución trimestral.

Caputo señaló que espera que los indicadores de octubre y los correspondientes al último bimestre del año confirmen el crecimiento económico. En ese sentido, consideró que los resultados de agosto y septiembre fueron positivos y que existe un arrastre favorable para los meses siguientes.

"Los números de agosto y septiembre son positivos. Vamos a ver qué pasa en octubre, noviembre y diciembre por el arrastre positivo", expresó el ministro, al explicar por qué considera que la situación de la actividad no debe analizarse únicamente a partir de la definición técnica de recesión.

Julio y los factores que incidieron en los indicadores

Al referirse a los resultados negativos de julio, Caputo atribuyó ese comportamiento a una combinación de factores puntuales. Entre ellos mencionó la suba del gas, las lluvias y el Mundial, elementos que, según su explicación, incidieron en los indicadores y provocaron un registro que definió como un "número raro".

La interpretación del ministro apunta a diferenciar esos acontecimientos de una tendencia económica sostenida. En su análisis, los resultados posteriores de agosto y septiembre muestran una recuperación de la actividad y constituyen una referencia más favorable para evaluar el desempeño de la economía.

Para reforzar su argumento, Caputo comparó la situación actual con otros períodos de contracción. En particular, mencionó el tramo comprendido entre julio de 2022 y septiembre de 2023, cuando, según indicó, la economía registró una caída en la tendencia-ciclo.

"Eso es una recesión. Desde el 2011 la Argentina no crecía", sostuvo, al establecer una diferencia entre aquel período y los indicadores que observa actualmente. De todos modos, reconoció que el crecimiento alcanzado hasta ahora estuvo por debajo de las expectativas del Gobierno: "Hemos crecido menos de lo que nos hubiera gustado".

El funcionario insistió en que la evaluación de la economía debe basarse en los registros disponibles y no en las percepciones. "Lo importante son los datos, no las percepciones. Si miro las percepciones como ministro, es una mirada sesgada. Todos los datos convalidan lo que digo", afirmó.

La suba del dólar y el impacto sobre los precios

Otro de los ejes de las declaraciones de Caputo fue la evolución del dólar. El ministro descartó que el incremento reciente de la cotización vaya a trasladarse a los precios y aseguró que los movimientos de la última semana estuvieron vinculados con la crisis global.

En ese contexto, el dólar se vendía a $1.615 en el Banco Nación, mientras que las cotizaciones financieras superaban los niveles de $1.700 y $1.800. Sin embargo, el titular de Economía sostuvo que esa variación no representa un motivo de preocupación para el Gobierno.

"No me preocupa la suba del dólar. En este caso puntual de la última semana, vino acompañada por una semana de crisis global que impactó en todo el mundo. El dólar en estos contextos tiende a apreciarse y se apreció contra todas las monedas", explicó.

Caputo planteó que el comportamiento de la divisa debe entenderse dentro de un escenario internacional en el que el dólar registró una apreciación frente a distintas monedas. De esa manera, buscó separar el movimiento cambiario local de los factores externos que, según su interpretación, incidieron en el mercado durante los últimos días.

Además, destacó el funcionamiento del esquema cambiario vigente. Según sostuvo, la estabilidad cambiaria y el sistema de bandas de flotación contribuyen a reducir la volatilidad y el impacto de los movimientos de la divisa.

La postura del ministro se apoya en la idea de que el régimen de bandas permite administrar las variaciones del tipo de cambio y limitar sus efectos sobre el resto de la economía. En ese marco, descartó que el aumento reciente del dólar vaya a trasladarse a los precios y reiteró que no observa motivos para modificar la orientación económica.

El riesgo país y el temor a un cambio de rumbo en 2027

Caputo también volvió a referirse a la escalada del riesgo país, que relacionó con las expectativas políticas de los inversores y con la posibilidad de que se modifique el rumbo económico después de las elecciones presidenciales del próximo año.

"El riesgo país es por temor a que no esté Milei", reiteró el ministro, al atribuir el comportamiento de ese indicador a la incertidumbre sobre la continuidad del actual Gobierno.

En su interpretación, los inversores temen que un cambio político en 2027 pueda derivar en una modificación del programa económico. Por esa razón, el funcionario vinculó la evolución del riesgo país con las expectativas sobre el futuro de la administración de Javier Milei.

En paralelo, ratificó su confianza en la continuidad del proyecto político y afirmó que no tiene dudas de que el Presidente será reelecto en las elecciones presidenciales del año próximo.

La explicación oficial sobre el riesgo país se relaciona así con la defensa que Caputo realiza del programa económico. Para el ministro, la incertidumbre política constituye uno de los factores que inciden sobre las decisiones de los inversores y sobre el comportamiento de los activos financieros.

Un programa que el ministro considera sólido

Pese a reconocer que el escenario económico estuvo condicionado por factores externos y políticos, Caputo calificó al programa oficial como "muy sólido". No obstante, admitió que el impacto internacional fue mayor al previsto inicialmente.

"El shock externo fue más fuerte de lo que se esperaba", reconoció. También señaló que tuvo influencia la estrategia de la oposición, a la que atribuyó la intención de generar temor e incertidumbre sobre el futuro económico.

"Ellos saben que la política influye en la economía. El objetivo de ellos es generar miedo, asustar a la gente, que la gente venda bonos y ellos creen que a ellos los favorece", manifestó.

De esta manera, el ministro incorporó el escenario político a su explicación sobre los movimientos financieros y las dificultades que atravesó la economía durante los últimos meses. Según su planteo, las expectativas sobre el futuro del Gobierno y las acciones de la oposición también forman parte del contexto que influye en las decisiones de los agentes económicos.

La defensa del programa incluyó, además, una ratificación de la orientación cambiaria y de las perspectivas de crecimiento. Caputo insistió en que los datos recientes respaldan su interpretación de la actividad y que los resultados de los próximos meses permitirán observar una evolución positiva.

La apuesta oficial a los próximos indicadores

Las declaraciones del ministro dejaron planteada una diferencia entre la lectura técnica de los indicadores trimestrales y la evaluación que realiza el Gobierno a partir de los registros mensuales. Mientras Caputo cuestiona que se utilice la expresión recesión técnica para describir la situación actual, su argumento se concentra en la recuperación del 1,5% desde el segundo trimestre y en los avances de agosto y septiembre.

También buscó transmitir tranquilidad frente a la suba del dólar, al atribuirla a un contexto internacional de apreciación de la moneda estadounidense y descartar que ese movimiento se refleje en los precios. A la vez, defendió el sistema de bandas de flotación como un mecanismo que reduce la volatilidad cambiaria.

En el frente financiero, relacionó el aumento del riesgo país con el temor de los inversores a un eventual cambio de rumbo en 2027 y reiteró su confianza en que Javier Milei obtendrá la reelección.

Con estas definiciones, Caputo sostuvo que el programa económico mantiene su solidez, aunque reconoció que el shock externo superó las previsiones y que la economía creció menos de lo esperado. Su evaluación, según remarcó, debe apoyarse en los datos y no en las percepciones, mientras el Gobierno aguarda los indicadores de octubre, noviembre y diciembre para respaldar sus proyecciones de recuperación.