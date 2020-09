Castro, rompió el silencio: Me trataron de muchas cosas, pero fueron 15 años de trabajo muy duro

En lo personal, era una decisión tomada hace unos meses de no hablar, y hacer lo que correspondía que era trabajar”, aclaró y agregó: “En lo deportivo, quedó el sabor amargo de que tuvimos una primera etapa espectacular. Quedamos en zona de Copa de Libertadores. Creo que si teníamos el equipo completo, y no pasaban estos contratiempos, hubiésemos llegado a semifinales. Estábamos en un nivel muy alto de entrada, íbamos a seguir puliendo? Esa es la tristeza que te queda”.

“Creo que armamos un equipo equilibrado dentro de nuestras posibilidades, las elecciones habían sido estupendas tanto del cuerpo técnico como de los refuerzos. El rendimiento de nuestros jugadores locales la verdad que ayudó. Iba todo muy bien de la mano, íbamos avanzando como podíamos porque la verdad que el dinero nos jugó una mala pasada”, sostuvo.

“Hay un tema desde lo económico que me molesta bastante porque he escuchado a más de uno decir durante todo este tiempo decir que nosotros dependíamos del Estado. Nosotros hemos gastado, redondeando, 12 millones de pesos. De los 8 millones que es el Decreto 2079 que nosotros tenemos aprobado, hemos generado un porcentaje alto: 4 millones de pesos en gestiones privadas, individuales de nosotros los dirigentes como así también algunos otros organismos del Estado, entradas, vendimos los espacios de la cancha”, explicó Castro y aclaró que cuando se terminen de cobrar las tres cuotas de 1 millón de pesos que aún restan, el Club quedará sin deudas con los jugadores y algunas menores que se mantienen de logística e indumentaria.

“Hemos luchado muchos años para tener una buena imagen de la provincia. La verdad que a mí ver en Olé, en ESPN, en todos lados, en Somos Voley, que nos desprestigien como provincia, como institución, me molestaba. Estos últimos tres meses hemos tenido la cintura correcta para poder tener a los chicos un poco tranquilos esperando su nuevo cobro y eso implicó inyectar dinero nuestro personal”, indicó.

“Me he tenido que bancar muchas cosas hasta al mismo entrenador. La primera parte que me molestó es que dijo que nos había quedado grande la A2, y ¿por qué volvió a dirigir la A1? No creo que haya querido volver a un lugar donde te tratan mal, no te pagan? Yo creo que se equivocó”, detalló y agregó que la relación con Marcelo Silva está rota aunque mantiene el contacto diario al igual que con el resto del plantel. “Con muchas cosas quedé dolido, no sólo con Silva. Con parte de la prensa, con amigos, con parte de la política también. No hemos llegado de casualidad, nosotros la venimos luchando hace mucho tiempo. Nadie nos regaló nada. No nos invitaron. Lo ganamos en la cancha. Ahí tenés esos altibajos, entregas todo y tenés este feedback. ¿Qué hago? ¿En qué me equivoqué? ¿En creo, en confiar? La verdad es que yo pensaba que en Catamarca podíamos tener algo de alto rendimiento?”, continuó.

“Hemos armado un equipo excepcional ahora para trabajar. Ellos me han 'reenergizado'. Hoy estamos con ganas de todo, con ganas de solucionar, con ganas de seguir, con ganas de no darle el gusto a nadie porque nos costó mucho llegar. Después, el tiempo dirá si podemos seguir. Ateneo seguirá existiendo porque tenemos 200 niños en las inferiores, unas subcomisiones de padres increíbles. Estamos muy ilusionados en el futuro pero nuestra cabeza está ocupada en un 80% en cerrar esta etapa”, expresó.