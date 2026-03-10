El petróleo cae con fuerza y los mercados reaccionan tras señales de distensión

Los precios internacionales del petróleo registraron una fuerte caída este martes, mientras que los mercados financieros reaccionaron con alivio ante señales de una posible distensión en el conflicto de Medio Oriente.

El cambio de tendencia se produjo luego de las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien anticipó que el enfrentamiento en la región "ya está casi terminado", lo que modificó las expectativas de los inversores respecto de la duración del conflicto. La reacción fue inmediata en los principales indicadores del mercado energético, que durante la jornada mostraron retrocesos significativos en sus cotizaciones.

Caída en los precios del crudo

Los dos principales índices internacionales del petróleo registraron descensos pronunciados durante la jornada. Los valores reportados fueron los siguientes:

Brent (referencia para Europa):

Caída del 7,5%

Cotización aproximada de 91 dólares por barril

West Texas Intermediate (WTI) (referencia en Estados Unidos):

Descenso del 8,7%

Cotización cercana a 86 dólares por barril

Esta corrección en los precios marcó un contraste con el comportamiento registrado al inicio de la semana, cuando el mercado reaccionó con fuertes subas frente al recrudecimiento del conflicto en Medio Oriente.

De los US$120 a una corrección del mercado

Al comienzo de la semana, el escenario geopolítico había provocado un fuerte salto en las cotizaciones del petróleo, que se aproximaron a la zona de los US$120 por barril. Ese movimiento reflejaba la preocupación del mercado ante una eventual escalada del conflicto y sus posibles consecuencias sobre el suministro energético global.

Sin embargo, con el correr de la jornada y tras las declaraciones del mandatario estadounidense, el avance inicial comenzó a recortarse, generando una corrección en los precios del crudo.

La caída observada durante este martes se vincula directamente con un cambio en las expectativas de los inversores sobre la duración del enfrentamiento.

El impacto de las declaraciones presidenciales

El cambio de clima en los mercados se produjo luego de que Donald Trump señalara públicamente que el conflicto podría estar llegando a su etapa final.

En declaraciones recientes brindadas a CBS News, el mandatario estadounidense afirmó: "La guerra está prácticamente terminada. No tienen Armada, ni Comunicaciones, ni Fuerza Aérea. Sus misiles están dispersos".

Estas palabras alimentaron la percepción de que el enfrentamiento podría resolverse en un plazo relativamente corto, lo que disminuyó las expectativas de una prolongada inestabilidad en la región.

Mensajes ante el Congreso y advertencias a Irán

El presidente estadounidense también se pronunció ante legisladores republicanos en el Congreso, donde reiteró su postura sobre la evolución del conflicto. Durante ese encuentro, Trump insistió en que "la guerra terminará muy pronto", aunque aclaró que el final del enfrentamiento se producirá cuando Irán ya no tenga capacidad de atacar a Estados Unidos, Israel y sus aliados.

En ese mismo contexto, el mandatario introdujo un matiz en su mensaje al señalar que, pese a los avances obtenidos, el conflicto aún no puede darse por finalizado. "Ganamos en diferentes niveles pero no es suficiente", sostuvo.

La advertencia sobre el Estrecho de Ormuz

A pesar de las señales que apuntan a una posible distensión, el presidente estadounidense mantuvo un tono confrontativo al referirse a la posibilidad de nuevas escaladas militares.

Trump advirtió que Estados Unidos podría intensificar los ataques en caso de que Irán adopte medidas que afecten el suministro energético. En particular, el mandatario amenazó con incrementar la ofensiva si Irán bloquea el paso de petróleo a través del Estrecho de Ormuz, uno de los corredores energéticos más estratégicos del mundo.

Esta advertencia mantiene latente un escenario de tensión, dado que el estrecho es una ruta clave para el transporte global de crudo.

Una puerta abierta a la negociación

Aun manteniendo ese tono de firmeza frente a Irán, el presidente estadounidense introdujo durante este martes un nuevo giro discursivo que también influyó en la percepción de los mercados.

En sus declaraciones más recientes, Trump abrió la posibilidad de iniciar negociaciones con Teherán, al señalar que "es posible" un escenario que permita un encuentro entre las partes. La mención a un eventual canal de diálogo fue interpretada por los inversores como una señal de posible desescalada diplomática, lo que contribuyó al retroceso de los precios del petróleo.

Expectativas en el mercado energético

La caída del Brent y del West Texas Intermediate (WTI) refleja cómo los mercados energéticos reaccionan rápidamente ante los cambios en el escenario geopolítico.

El retroceso registrado este martes muestra que las expectativas sobre la evolución del conflicto en Medio Oriente siguen siendo el principal factor que determina el comportamiento del petróleo. Mientras los inversores evalúan las señales políticas y militares, las declaraciones del presidente estadounidense generaron un alivio momentáneo en los mercados, que habían iniciado la semana con fuertes tensiones y con precios del crudo cerca de los US$120 por barril.

Por ahora, el escenario permanece abierto, con un mercado atento tanto a la evolución del conflicto como a las posibles negociaciones que puedan surgir entre las partes involucradas.