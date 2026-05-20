Catamarca impulsó una jornada sobre comercio electrónico

Con el objetivo de fortalecer el entramado productivo local y generar nuevas herramientas para emprendedores y comerciantes, el Ministerio de Desarrollo Productivo de Catamarca llevó adelante una jornada de capacitación y debate sobre Comercio Electrónico (E-Commerce) en las instalaciones del Nodo Tecnológico Catamarca.

La actividad reunió a representantes de importantes empresas logísticas del país, comerciantes, emprendedores y referentes del sector productivo, en una propuesta orientada a abordar los nuevos desafíos del mercado digital y las oportunidades vinculadas al crecimiento del comercio electrónico.

Durante la apertura de la jornada, el ministro de Desarrollo Productivo, Luis Castro, destacó el impacto que tienen las nuevas tecnologías en las economías regionales y remarcó el papel estratégico que poseen las plataformas digitales para ampliar mercados y potenciar las ventas de productos locales.

El encuentro fue organizado en el marco de las acciones impulsadas por la cartera productiva provincial para promover herramientas vinculadas a la transformación digital y al fortalecimiento de los canales comerciales.

El comercio electrónico

En el inicio de la jornada, el titular de la cartera de Producción, Luis Castro, hizo referencia a los cambios que atraviesa actualmente el comercio a partir de la incorporación de nuevas tecnologías.

"El comercio 4.0 rompe las barreras de las distancias", expresó el funcionario durante la apertura del evento. Además, Castro instó a los participantes a utilizar los canales digitales como una herramienta estratégica para fortalecer la comercialización de productos catamarqueños.

En ese sentido, señaló la importancia de aprovechar estas plataformas para:

Mostrar productos locales

Comercializar dentro de la provincia

Expandir ventas hacia otros mercados

La exposición del ministro estuvo orientada a destacar el potencial del comercio electrónico como una vía para ampliar oportunidades comerciales y fortalecer la inserción de emprendimientos y empresas catamarqueñas en nuevos circuitos de consumo.

Una jornada pensada a partir de las necesidades del sector

La directora de Comercio de la Provincia, Mariela Olivera, explicó que la organización de la jornada surgió como respuesta a un relevamiento previo realizado entre actores del sector comercial y emprendedor. Según indicó, el encuentro fue diseñado específicamente para brindar soluciones prácticas a distintos requerimientos detectados durante ese proceso de consulta.

La propuesta incluyó espacios de capacitación, intercambio y análisis vinculados a aspectos operativos y estratégicos del comercio electrónico, en un contexto marcado por el crecimiento sostenido de las ventas digitales y las nuevas dinámicas de consumo. La actividad buscó así generar herramientas concretas para quienes desarrollan emprendimientos o actividades comerciales y necesitan adaptarse a los cambios tecnológicos y logísticos del mercado actual.

Reconocimiento legislativo al encuentro

La importancia de la jornada motivó además una declaración de Interés Legislativo por parte de la Cámara de Diputados de la Provincia. La presidenta del cuerpo legislativo, Paola Fedeli, participó del encuentro y fue la encargada de entregar formalmente la declaración al ministro Luis Castro.

El reconocimiento puso en valor la relevancia de la capacitación y el debate sobre comercio electrónico en el contexto de las políticas orientadas al fortalecimiento del desarrollo productivo y comercial de Catamarca.

Las principales empresas logísticas

Uno de los momentos centrales de la jornada estuvo dado por el panel integrado por representantes de algunas de las principales firmas logísticas del país.

Participaron Javier Murer (Diemar), Jésica Carrizo (Andreani) y Antonio Guarda (OCA). Durante sus exposiciones, los referentes analizaron la evolución del sector logístico y compartieron datos vinculados al crecimiento del comercio electrónico en los últimos años.

Desde OCA señalaron que la pandemia consolidó un incremento del 45% en las transacciones de e-commerce, fenómeno que modificó hábitos de compra y profundizó la expansión de las ventas digitales.

También destacaron el crecimiento de las billeteras virtuales, subrayando que estas herramientas aportaron simplicidad, rapidez y seguridad

Además, remarcaron que los pagos digitales permitieron reducir las dificultades asociadas al manejo de efectivo y cambio durante las entregas.

Nuevos desafíos para la logística y la rentabilidad

Desde Andreani se promovió la utilización de páginas web estandarizadas capaces de integrar de manera eficiente los sistemas de pago y envío, aspecto considerado central para mejorar la experiencia de compra y optimizar procesos comerciales.

Por su parte, el representante de Diemar describió el fuerte crecimiento registrado en la actividad logística de la empresa. Según detalló, la firma pasó de despachar:

6 camiones por semana

A un promedio actual de 6 camiones diarios

Con picos de hasta 10 frecuencias por día durante la pandemia

La jornada también profundizó en aspectos vinculados a la rentabilidad de los negocios digitales y la necesidad de optimizar procesos internos.

Estos ejes fueron presentados como elementos fundamentales para mejorar la competitividad y la eficiencia de los emprendimientos y comercios que buscan desarrollarse dentro del ecosistema digital.

Con esta jornada, el Ministerio de Desarrollo Productivo avanzó en una propuesta orientada a fortalecer capacidades comerciales, promover el uso de herramientas tecnológicas y acompañar el crecimiento del comercio electrónico como parte de las transformaciones que atraviesa actualmente el mercado.