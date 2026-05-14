Catamarca: adolescente que manejaba un auto de alta gama chocó a otro vehículo y lo arrastró contra un local

A las 21:15 horas del jueves, se registró un siniestro vial de relevancia en la esquina de Junín y San Martín, una zona central de la Capital. Según los datos oficiales, un BMW modelo X1, conducido por un adolescente de 17 años de apellido Felices, impactó contra un Peugeot 308.

El adolescente no estaba solo: iba acompañado por una niña de 12 años. Por su parte, el Peugeot era manejado por Ana Liz Valles, de 39 años de edad. Las circunstancias exactas que provocaron la colisión aún están bajo investigación, lo que mantiene la causa abierta y sujeta a análisis por parte de las autoridades competentes.

Dinámica del accidente

El impacto entre ambos vehículos no se limitó a un choque frontal o lateral típico. Producto del contacto inicial:

Ambos rodados terminaron colisionando contra un comercio de la zona , generando daños materiales significativos.

, generando daños materiales significativos. No se registraron heridos entre los ocupantes de ambos vehículos.

entre los ocupantes de ambos vehículos. La zona quedó parcialmente interrumpida por el paso de vehículos, mientras se realizaban las labores de control y peritaje.

Intervención policial y pericial

Inmediatamente tras el accidente, se hizo presente personal de la Comisaría Primera, quienes aseguraron el lugar y coordinaron la asistencia necesaria para los involucrados. Paralelamente, peritos de la Unidad Judicial N° 1 realizaron las diligencias correspondientes.

Estas acciones son fundamentales para determinar responsabilidades y entender la dinámica exacta del accidente, incluyendo la velocidad de los vehículos y la posible influencia de factores externos.

Perfil de los involucrados

El accidente involucra a tres personas, con edades y roles claramente identificables:

Conductor del BMW X1: Adolescente de 17 años , apellido Felices , acompañado por una niña de 12 años .

Adolescente de , apellido , acompañado por una niña de . Conductor del Peugeot 308: Ana Liz Valles, de 39 años, responsable de la operación del vehículo colisionado.

El hecho de que el conductor del BMW sea menor de edad plantea interrogantes sobre la legalidad de la conducción, así como sobre los mecanismos de control parental o supervisión en la Capital.