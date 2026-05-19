Inflación mayorista: el impacto del petróleo impulsó una suba de 5,2% en abril

La inflación mayorista volvió a mostrar señales de aceleración en abril. Según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), el Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM) registró una variación mensual de 5,2%, mientras que en términos interanuales acumuló un incremento de 30,8% frente al mismo mes del año pasado.

El dato no solo marcó una nueva aceleración respecto de marzo, sino que además consolidó una tendencia alcista por segundo mes consecutivo. El incremento mensual fue 1,8 puntos porcentuales superior al registrado en marzo y, al mismo tiempo, duplicó el desempeño del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de abril, que se había desacelerado al 2,6%.

El peso del petróleo y los combustibles en la inflación mayorista

La dinámica de abril estuvo fuertemente condicionada por el comportamiento de los sectores vinculados a la energía y los hidrocarburos. Dentro de los "Productos nacionales", que registraron una suba de 5,3%, las divisiones con mayor incidencia sobre el índice general fueron:

Petróleo crudo y gas: 2,09%

2,09% Productos refinados del petróleo: 1,63%

1,63% Sustancias y productos químicos: 0,46%

0,46% Alimentos y bebidas: 0,26%

0,26% Productos de caucho y plástico: 0,18%

En paralelo, los "Productos importados" mostraron un incremento de 2,5% mensual.

El apartado de "Productos primarios" volvió a ubicarse en el centro de la escena inflacionaria. Allí, el rubro "petróleo crudo y gas" exhibió una fuerte suba de 22,9% mensual, impulsada tanto por el aumento de los combustibles como por la escalada del precio internacional del crudo.

Ese comportamiento terminó impactando de manera decisiva en el resultado final del índice mayorista. La aceleración de los precios energéticos y de sus derivados se convirtió en el principal factor explicativo del avance del IPIM durante abril.

La explicación de Luis Caputo

Frente a la magnitud de la suba, el ministro de Economía, Luis Caputo, se refirió públicamente al dato y sostuvo que el incremento estuvo explicado "casi en un 85%" por el encarecimiento del petróleo y los productos vinculados.

A través de sus redes sociales, el funcionario señaló que la guerra y sus efectos sobre el mercado internacional del crudo fueron determinantes para entender el comportamiento del indicador.

"Si bien el número es alto, es importante aclarar que la variación es explicada casi en un 85% por la suba en el precio del petróleo y productos vinculados, producto de la guerra", expresó el ministro.

Además, detalló que las divisiones vinculadas a la cadena energética tuvieron un peso central en la composición del índice:

Petróleo Crudo y Gas

Productos Refinados del Petróleo

Productos de Caucho y Plástico

Sustancias y Productos Químicos

De acuerdo con Caputo, estos sectores aportaron en conjunto 4,4 puntos porcentuales de los 5,2 puntos porcentuales correspondientes al nivel general del IPIM.

El titular de Economía también buscó relativizar el impacto del dato general al considerar el efecto de los factores externos sobre la medición. Según explicó, si se excluye el shock derivado del petróleo y sus derivados, "la variación del resto del índice se estima en torno a 1,1% en el mes, 4,4% acumulado hasta abril y 23% interanual".

La evolución de los índices mayoristas en 2024

Con el dato de abril, el Índice de Precios Internos al por Mayor acumuló una suba de 11,6% en lo que va del año. El resultado consolidó una dinámica de recuperación de la inflación mayorista luego de la desaceleración observada en meses anteriores.

El comportamiento del IPIM también dejó en evidencia una divergencia respecto del IPC. Mientras la inflación al consumidor mostró una moderación al ubicarse en 2,6% durante abril, los precios mayoristas reflejaron una presión significativamente mayor, impulsada por sectores específicos de la economía.

La diferencia entre ambos indicadores suele ser observada por analistas y sectores productivos debido a que los movimientos en los precios mayoristas pueden trasladarse posteriormente a los precios al consumidor, especialmente cuando el incremento se concentra en insumos difundidos, energía y combustibles.

Los otros indicadores relevados por el INDEC

El informe del INDEC también incluyó la evolución de otros índices vinculados a los precios mayoristas y de producción.

Por un lado, el Índice de Precios Internos Básicos al por Mayor (IPIB) registró un ascenso de 4,8% en abril. La variación estuvo explicada por:

Una suba de 4,9% en los "Productos nacionales"

en los "Productos nacionales" Un incremento de 2,5% en los "Productos importados"

Por otro lado, el Índice de Precios Básicos del Productor (IPP) también mostró un aumento mensual de 4,8%.

En este caso, la variación respondió a:

Un incremento de 7,5% en los "Productos primarios"

en los "Productos primarios" Una suba de 3,7% en los "Productos manufacturados y energía eléctrica"

Los datos reflejaron que la presión inflacionaria se concentró especialmente en los sectores ligados a materias primas, energía y derivados industriales asociados al petróleo, configurando un escenario donde los costos mayoristas volvieron a ganar intensidad durante abril.