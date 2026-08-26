Nuevos créditos hipotecarios: cuáles son los requisitos y quiénes pueden acceder

El Gobierno nacional oficializó la puesta en marcha de un programa de licitación de plazos fijos destinado específicamente a robustecer el financiamiento de créditos hipotecarios. La presentación formal estuvo a cargo del ministro de Economía, Luis Caputo, y del director general de Inversiones del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS), Juan Cruz Micele, quienes detallaron los ejes rectores de esta herramienta que cuenta con un monto total de $2 billones.

Durante la conferencia de prensa, el titular del Palacio de Hacienda profundizó en el diagnóstico macroeconómico que motivó la medida. Señaló que el crédito hipotecario, a pesar de haber mostrado cierto crecimiento, todavía representa una porción exigua del producto interno bruto. Según detalló, el stock de créditos hipotecarios en la Argentina apenas llegó a 2 puntos del producto, contrastando fuertemente con el 27% registrado en Chile y el 50% alcanzado en Estados Unidos (e incluso el 75% en otros períodos). Este atraso estructural fue vinculado directamente a la histórica falta de ahorro de largo plazo y a la escasa profundidad del mercado de capitales local.

Para superar este cuello de botella, el esquema busca atacar el problema del descalce de plazos que enfrentan las entidades financieras. Mientras que los créditos para la vivienda exigen horizontes temporales de 15, 20, 25 o 30 años, buena parte del fondeo bancario tradicional se concentra en plazos extremadamente cortos, desde cuentas a la vista hasta colocaciones de aproximadamente 30 días.

Mecánica de las licitaciones y participación del FGS

El instrumento central consiste en la utilización de recursos provenientes del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la Anses para conformar depósitos a plazo fijo en pesos ajustables por UVA más un spread. De acuerdo con la lógica oficial, el FGS ya tiene entre sus atribuciones la colocación de plazos fijos en instituciones bancarias, pero este nuevo diseño extiende dichos depósitos a plazos de 1 a 5 años, canalizándolos mediante subastas transparentes.

Las características operativas de estas colocaciones se dividen en dos segmentos específicos que fijan plazos y retornos mínimos:

Tramo 1: Plazo de 1 año con una tasa de UVA más un spread mínimo de 2,50%.

Tramo 2: Plazo de 5 años con una tasa de UVA más un spread mínimo de 4,50%.

El ministro aclaró que estas cifras constituyen pisos normativos, habilitando a los bancos a competir con ofertas superiores si su estrategia de captación lo requiere. Asimismo, se fijó un mecanismo de control de concentración: cada entidad financiera podrá ofertar como máximo hasta el 20% del monto total por licitación. Dado que cada llamado programado será por $200.000 millones, este tope opera estrictamente sobre cada ronda de adjudicación, cuya primera subasta está prevista para la semana próxima.

Obligaciones de la banca y condiciones para los tomadores

Los fondos obtenidos por los bancos mediante estas licitaciones no podrán ser destinados a fines genéricos. Su aplicación exclusiva debe orientarse a financiar créditos hipotecarios a personas humanas destinados a la adquisición, construcción, ampliación o refacción de primera vivienda.

Para garantizar la fluidez del sistema, las entidades financieras dispondrán de un plazo perentorio de 90 días corridos, contados desde la fecha de constitución del depósito, para aplicar los recursos a los préstamos finales. Paralelamente, el programa estableció condiciones regulatorias estrictas para proteger al tomador y ordenar el mercado:

Tasa máxima: No podrá superar UVA más un 7,50%.

Plazo mínimo: Deberá ser de al menos 15 años.

Monto máximo: Cada crédito tendrá un tope de 150.000 UVA, equivalentes a aproximadamente USD 200.000.

Al respecto, Caputo remarcó que el promedio de los préstamos hipotecarios observados se ubica por debajo de dicho tope, situándose en una referencia monetaria cercana a los $114 millones.

Proyecciones habitacionales y el rol estratégico del FGS

Tomando como base un caso tipo para ilustrar el alcance del programa, las autoridades expusieron el ejemplo de una propiedad valuada en USD 106.000. Considerando que las entidades financieras suelen financiar hasta el 75% del valor del inmueble, un crédito de aproximadamente USD 80.000 (equivalentes a los $114 millones mencionados) permitiría acceder a la unidad habitacional. Bajo un esquema de UVA más 7% de tasa y un plazo de 25 años, la cuota mensual calculada se ubicaría en $865.000.

Bajo el supuesto de que dicha cuota represente el 25% de los ingresos, el ingreso neto familiar requerido sería de $3.460.000. Partiendo de un ingreso neto promedio estimado de $1.800.000, el equipo económico concluyó que una pareja joven con doble ingreso formal se encuentra en condiciones de acceder al beneficio. Con el despliegue total de los $2 billones, se proyecta brindar soluciones habitacionales a un universo estimado de 17.000 a 18.000 familias.

En el tramo final de la conferencia, Juan Cruz Micele aportó precisiones sobre el desempeño del organismo a su cargo. Detalló que el FGS trabajó durante varios meses junto al área de Capital Humano y el Ministerio de Economía. Recordando que el mercado hipotecario actual opera con un volumen aproximado de $300.000 millones mensuales, Micele calificó los $2 billones aportados como un impulso sustancial.

Finalmente, el funcionario recordó que el mandato principal del FGS prioriza la rentabilidad y la seguridad, subordinando a este un objetivo secundario vinculado a la promoción macroeconómica, en cuyo marco se inscribe esta colocación a mayor plazo. Como dato institucional complementario, destacó que al asumir la gestión del presidente Javier Milei el FGS administraba activos por USD 30.000 millones, cifra que ascendió en la actualidad a USD 80.000 millones, reflejando un incremento superior al 160%.