Combustibles y transporte: el Gobierno define posibles aumentos mientras sigue de cerca la inflación

Mientras monitorea el impacto en los precios, el Gobierno nacional definirá en los próximos días qué ocurrirá con los combustibles y el transporte público.

Por un lado, YPF deberá resolver si extiende la medida que mantuvo sin cambios los precios durante 45 días, plazo que vence este viernes. La decisión se adoptó para amortiguar el impacto de la guerra en Medio Oriente, luego de que en marzo el aumento del 25% en naftas y gasoil incidiera con fuerza en el Índice de Precios al Consumidor (IPC).

Según pudo saber TN, el CEO de la petrolera podría reunirse entre lunes y martes con el directorio para definir si continúa el congelamiento o si se habilitan subas en los surtidores. Fuentes del sector aseguran que los combustibles presentan un atraso de entre el 10% y el 15% respecto de la evolución internacional desde el inicio del conflicto.

A comienzos de mayo, el Gobierno actualizó en 0,5% los impuestos sobre naftas y gasoil y postergó hasta principios de junio la aplicación del incremento total correspondiente a la inflación acumulada de parte de 2024 y todo 2025.

En paralelo, el nuevo secretario de Transporte, Mariano Plencovich, convocará en las próximas horas a audiencias para evaluar aumentos en los boletos de trenes nacionales y también avanzar con la actualización de tarifas de colectivos bajo la órbita nacional.

Expectativa por el dato de inflación de abril

La semana también estará marcada por la publicación del índice de inflación. El INDEC difundirá el dato de abril este jueves.

De acuerdo con el último Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM), el IPC del cuarto mes del año se ubicaría en 2,6%, por debajo del 3,4% registrado en marzo. El ministro de Economía, Luis Caputo, anticipó esa tendencia: "La inflación tuvo un pico en marzo pero a partir de abril empezará a ir hacia abajo", afirmó días atrás.