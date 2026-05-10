Tarifa subsidiada; mayo marca el plazo final para que clubes barriales accedan al beneficio

Los clubes barriales y de pueblo de Catamarca atraviesan semanas decisivas para acceder a los subsidios en las tarifas de energía eléctrica contemplados dentro del Régimen de Subsidios Energéticos Focalizados, impulsado por el Gobierno nacional. El plazo para realizar el trámite vence durante el mes de mayo y desde distintos sectores buscan reforzar la difusión de la medida para incrementar la cantidad de instituciones beneficiadas.

La iniciativa es promovida en la provincia por EC SAPEM, que trabaja en la difusión y acompañamiento del proceso de inscripción luego de que las convocatorias anteriores registraran una adhesión menor a la esperada. El objetivo es que más entidades deportivas puedan incorporarse al esquema de subsidios y así reducir el impacto de los costos energéticos sobre sus economías institucionales.

El beneficio y los destinatarios

El régimen está dirigido específicamente a clubes barriales y de pueblo que cumplan con los requisitos establecidos para acceder a la asistencia tarifaria. Para ello, las instituciones deben realizar un trámite administrativo que les permita incorporarse formalmente al sistema de subsidios energéticos.

Uno de los requisitos indispensables para iniciar la gestión es estar inscripto en el Registro Nacional de Clubes de Barrio (RNCB), herramienta que permite identificar y registrar a las entidades deportivas comprendidas dentro de este esquema.

Desde los organismos involucrados remarcaron que completar esta inscripción constituye el primer paso necesario para acceder posteriormente al beneficio en las tarifas eléctricas.

El procedimiento para gestionar el subsidio

Una vez cumplido el requisito de inscripción en el Registro Nacional de Clubes de Barrio, las instituciones deben avanzar con la carga del trámite correspondiente a través de la plataforma oficial de Trámites a Distancia.

La gestión debe realizarse ingresando a:

TAD - Trámites a Distancia

tramitesadistancia.gob.ar

Dentro de la plataforma, las entidades deben seleccionar la opción: "Subsidios energéticos para Clubes de Barrio". Posteriormente, se solicita completar los datos e información requerida para formalizar la presentación.

El procedimiento forma parte de las herramientas digitales implementadas para centralizar la gestión de beneficios y facilitar la incorporación de instituciones al régimen.

EC SAPEM impulsa la convocatoria en Catamarca

En Catamarca, la difusión de esta medida es impulsada por EC SAPEM, que busca ampliar el alcance de la política energética hacia más clubes de barrio y entidades deportivas de distintos puntos de la provincia.

La empresa promueve la convocatoria en un contexto en el que las instancias anteriores de inscripción registraron una participación menor a la prevista inicialmente. Frente a ese escenario, durante mayo se intensificó la comunicación del beneficio y la necesidad de concretar los trámites antes del vencimiento del plazo fijado por el Gobierno nacional.

El vencimiento del plazo

El cierre del período de inscripción durante mayo convierte a estas semanas en una etapa clave para los clubes interesados en acceder al subsidio. La gestión requiere cumplir con los requisitos formales y completar correctamente cada instancia del procedimiento digital.

Entre los pasos centrales para acceder al beneficio se encuentran:

Estar inscripto en el Registro Nacional de Clubes de Barrio (RNCB) .

. Ingresar a la plataforma TAD .

. Seleccionar la opción "Subsidios energéticos para Clubes de Barrio" .

. Completar la totalidad de los datos e información requerida.

La convocatoria apunta a fortalecer el acompañamiento estatal hacia instituciones deportivas barriales y de pueblo, promoviendo que una mayor cantidad de clubes pueda incorporarse al esquema de subsidios energéticos antes del vencimiento establecido para este mes.