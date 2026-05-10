¿Quiénes reciben el pago de $125 mil de la ANSES en mayo?

La Anses paga en mayo una ayuda de casi $125.000 ($123.307) que pocos conocen y que está destinada a personas que hayan contraído matrimonio recientemente. Aclara que no se trata de una prestación mensual, sino de un pago único que forma parte de las Asignaciones de Pago Único, conocidas como APU.

¿A quién corresponde?: A trabajadores registrados (en relación de dependencia), titulares de la Ley de Riesgos del Trabajo, trabajadores monotributistas y personas que cobren la Prestación por Desempleo.

También beneficiarios de la prestación por desempleo; trabajadores de temporada con aportes vigentes; titulares de la pensión honorífica de veteranos de guerra del Atlántico Sur.

Monto duplicado: Si ambos cónyuges trabajan en blanco y cumplen los requisitos, la suma puede ser duplicada, llegando a $246.614 en total.

Requisitos de ingresos: Para acceder, el ingreso familiar bruto no debe superar los $5.792.487 y el ingreso individual de cada uno no debe ser superior a $2.896.244.

Aclara que no se trata de una prestación mensual, sino de un pago único

Plazo: El matrimonio debe estar acreditado en la Anses y el trámite debe realizarse entre los 2 meses y los 2 años de la fecha de casamiento.

¿Cómo realizar el trámite? Se puede gestionar de manera online a través de la Atención Virtual o de forma presencial en una oficina de Anses con turno previo, presentando el DNI de ambos y el acta de matrimonio.

Los pasos son:

* Ingresar a Mi ANSES con el CUIL y Clave de la Seguridad Social.

* Confirmar que los datos personales y vínculos familiares estén actualizados.

* Ir a la sección de Atención Virtual

* Seleccionar la opción "Asignaciones de Pago Único".

* Cargar la documentación requerida (acta de matrimonio y DNI).

Para la atención presencial, se puede sacar turno llamando al 130 o desde la web de la Anses. El número gratuito atiende de lunes a viernes de 8 a 20 horas.

Una vez aprobada la solicitud, Anses deposita el dinero en la cuenta bancaria asociada a tu CUIL. El pago se hace efectivo dentro de los 30 días hábiles posteriores a la presentación.