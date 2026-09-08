Cómo son los nuevos créditos de hasta $100 millones para comprar autos

El Banco Nación amplió su programa "+Autos con BNA" con una nueva alternativa de financiamiento que incorpora créditos ajustables por UVA a la tradicional línea en pesos a tasa fija. La propuesta busca facilitar la compra de vehículos nuevos y usados mediante préstamos de hasta $100 millones por persona, con la posibilidad de financiar la totalidad del valor de la unidad.

Una de las principales características de la iniciativa es que no exige constituir una prenda sobre el automóvil, lo que simplifica la operatoria para quienes accedan al crédito. El programa contempla distintas condiciones de acuerdo con el tipo de financiación elegida, la relación del cliente con el Banco Nación y sus ingresos.

La ampliación comenzó a funcionar este lunes y suma una modalidad UVA que se incorpora a la opción tradicional de tasa fija. De esta manera, quienes busquen financiar la compra de un vehículo cuentan con dos esquemas diferentes, con plazos, tasas y condiciones de afectación de ingresos específicas.

Hasta $100 millones y financiación del 100%

El programa establece un monto máximo de $100 millones por persona. El financiamiento puede alcanzar hasta el 100% del valor del vehículo, una cobertura que comprende automóviles, pick-ups y utilitarios.

La propuesta también incluye vehículos usados, aunque con una condición específica respecto de su antigüedad: pueden acceder al financiamiento aquellas unidades que tengan hasta 10 años de antigüedad.

Otro aspecto destacado es que el préstamo no requiere la constitución de una prenda sobre el automóvil. De esta manera, la garantía prendaria no forma parte de la operatoria contemplada por esta línea de créditos. El trámite, además, se gestiona de manera online a través de una amplia red comercial. El programa cuenta con más de 1.400 concesionarios adheridos y 1.800 puntos de venta. Para iniciar la operación se solicita únicamente el DNI, aunque el otorgamiento queda sujeto a la correspondiente evaluación crediticia.

Las cuatro alternativas de tasas

La ampliación del programa introduce una diferenciación entre los créditos ajustables por UVA y los préstamos en pesos a tasa fija. A su vez, dentro de cada modalidad existen condiciones distintas para los clientes que cobran sus haberes o perciben sus jubilaciones en el Banco Nación y para el resto de los clientes.

En el caso de los créditos UVA, los clientes que tienen sus haberes o jubilaciones en BNA acceden a una tasa de UVA + 19% TNA. Para el resto de los clientes, la condición establecida es de UVA + 25% TNA. La alternativa en pesos a tasa fija establece, para quienes cobran sus haberes o jubilaciones en BNA, una tasa de 36% TNA. Para el resto de los usuarios, la tasa asciende a 46% TNA.

De esta manera, el esquema queda conformado de la siguiente manera:

UVA para clientes con haberes o jubilaciones en BNA: UVA + 19% TNA.

UVA + 19% TNA. UVA para el resto de los clientes: UVA + 25% TNA.

UVA + 25% TNA. Tasa fija para clientes con haberes o jubilaciones en BNA: 36% TNA.

36% TNA. Tasa fija para el resto de los clientes: 46% TNA.

UVA o tasa fija: diferencias en los plazos y las cuotas

Las dos modalidades también presentan diferencias en cuanto al plazo disponible. La alternativa UVA permite elegir plazos de entre 12 y 60 meses, mientras que el crédito tradicional en pesos a tasa fija puede extenderse hasta 72 meses.

La característica central del préstamo UVA es que el capital adeudado se actualiza de acuerdo con la evolución del índice correspondiente. Este mecanismo permite partir de una cuota inicial más baja en comparación con la alternativa a tasa fija, aunque implica que el capital continúa sujeto a esa actualización. Los valores orientativos permiten observar esa diferencia. Para un crédito de $10 millones a 60 meses, un cliente que cobra su sueldo o jubilación en BNA tendría una cuota inicial de $292.656 mediante la opción UVA, frente a $424.330 en la alternativa a tasa fija.

Para un cliente general, es decir, que no percibe sus haberes en BNA, la cuota inicial orientativa sería de $343.333 con la opción UVA, mientras que alcanzaría los $508.664 mediante la modalidad a tasa fija.

Cuánto de los ingresos puede destinarse a la cuota

El programa también establece límites vinculados con la relación entre la cuota y los ingresos netos del solicitante. En el caso de los créditos UVA, la cuota puede representar como máximo el 25% de los ingresos netos. Para la línea a tasa fija, el porcentaje varía según el vínculo del cliente con el Banco Nación. Quienes perciben sus haberes en BNA pueden afectar hasta el 35% de sus ingresos, mientras que para el resto de los usuarios el límite se establece en el 30%.

Estas condiciones determinan el nivel de ingresos que debe considerarse al momento de evaluar la capacidad de pago dentro de cada modalidad.

Una opción de protección salarial en los créditos UVA

La financiación en UVA incorpora además una alternativa de protección salarial. El cliente puede optar por sumar una prima adicional de 1 punto porcentual anual para establecer un tope de cuota vinculado al Coeficiente de Variación Salarial (CVS).

Esta posibilidad apunta a brindar mayor previsibilidad frente a la inflación, estableciendo un límite para la evolución de la cuota relacionado con el comportamiento de los salarios. Sin embargo, la incorporación de esta protección no implica discontinuar la actualización del capital adeudado, que continúa ajustándose bajo el mecanismo correspondiente a la financiación UVA.

Así, el nuevo esquema de "+Autos con BNA" combina dos modalidades de crédito con características diferentes. Por un lado, la opción UVA ofrece plazos de hasta 60 meses y una cuota inicial orientativamente menor, junto con la actualización del capital. Por otro, la línea a tasa fija permite extender el financiamiento hasta 72 meses, con cuotas que no están sujetas a ese mecanismo de actualización.

Con montos de hasta $100 millones por persona, cobertura de hasta el 100% del valor de la unidad, alternativas para vehículos 0KM y usados de hasta 10 años y una operatoria que no requiere prenda, el programa ampliado establece un nuevo esquema de financiación para la adquisición de automóviles, pick-ups y utilitarios a través del Banco Nación.