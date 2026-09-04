Se definieron los nuevos aumentos para empleadas domésticas: cuánto cobrarán en septiembre

Las empleadas domésticas y el personal que realiza tareas en casas particulares tendrán nuevos valores salariales durante septiembre de 2026. La actualización forma parte del acuerdo alcanzado para el sector, que establece aumentos escalonados entre agosto y diciembre y una suma extraordinaria vinculada con la cantidad de horas trabajadas por semana.

Para septiembre, la pauta contempla una suba del 1,8% y, además, el comienzo de la incorporación al salario básico de una parte del bono no remunerativo que fue establecido en agosto. De esta manera, los montos que deben tomarse como referencia varían de acuerdo con la categoría y con la modalidad de contratación, es decir, si la trabajadora presta tareas con retiro o sin retiro.

Cuánto cobran las empleadas domésticas en septiembre de 2026

La nueva escala alcanza a las cinco categorías contempladas para el personal de casas particulares: supervisores, personal para tareas específicas, caseros, asistencia y cuidado de personas y tareas generales.

En el caso de los supervisores, el valor mínimo para quienes trabajan con retiro queda establecido en $4.518,67 por hora, mientras que el salario mensual de referencia asciende a $563.692,98. Para quienes trabajan sin retiro, los valores son de $4.916,05 por hora y $623.701,23 mensuales.

Para el personal que realiza tareas específicas, la hora se ubica en $4.299,27 con retiro y $4.679,93 sin retiro. En cuanto a los salarios mensuales, los mínimos quedan en $526.312,55 y $581.711,84, respectivamente.

En la categoría de caseros, que por las características de la actividad corresponde a la modalidad sin retiro, el valor de referencia para septiembre es de $4.068,39 por hora, mientras que el salario mensual llega a $514.398,21.

Para quienes realizan asistencia y cuidado de personas, la hora tendrá un valor mínimo de $4.068,39 con retiro y $4.515,71 sin retiro. Los salarios mensuales correspondientes son de $514.398,21 y $569.034,43.

Por último, en tareas generales, una de las categorías más extendidas dentro del sector, el valor de la hora será de $3.800,93 con retiro y $4.068,39 sin retiro. El salario mensual de referencia queda en $466.298,18 con retiro y $514.398,21 sin retiro.

Estos montos funcionan como pisos salariales establecidos para la actividad. Las partes pueden acordar una remuneración superior, pero el empleador debe respetar como mínimo los valores fijados para la categoría y modalidad correspondiente.

Bono extraordinario: cuánto corresponde y cómo se incorpora al sueldo

Además de los incrementos porcentuales, el acuerdo salarial estableció una suma extraordinaria no remunerativa que depende de la cantidad de horas trabajadas semanalmente.

El esquema fijado para el bono contempla $20.000 para quienes trabajan 16 horas semanales o más, $11.500 para quienes trabajan entre 12 y menos de 16 horas y $8.000 para quienes cumplen menos de 12 horas semanales.

Una de las principales novedades para septiembre es que este bono comienza a incorporarse progresivamente al salario básico. En la liquidación correspondiente a septiembre se suma el 25% de la suma no remunerativa abonada en agosto.

El proceso continuará durante los meses siguientes. En octubre se incorporará otro 50% y en noviembre se sumará el 25% restante. De esta forma, la totalidad de la suma extraordinaria quedará integrada al salario básico hacia noviembre.

Por otra parte, el acuerdo establece nuevas subas para los meses posteriores. Luego del incremento del 1,9% aplicado sobre los salarios de agosto, se definió una actualización del 1,8% para septiembre, seguida por un 1,7% en octubre, un 1,6% en noviembre y otro 1,6% en diciembre.